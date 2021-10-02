ضرار بالهول: مردود كبير لاقتصاد العالم

المصدر: (دبي – وائل نعيم)

اعتبر ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات أن الفوائد الاقتصادية لإكسبو، سيكون لها مردود على الاقتصاد العالمي يستمر لسنوات مقبلة، وقال بالهول: يكتسب إكسبو أهمية اقتصادية وثقافية واجتماعية، فهو من الناحية الثقافية يمثل مناسبة لملايين الناس للاجتماع في مكان واحد والتعارف وتبادل الخبرات، أما من الناحية الاقتصادية فإنه وحسب كل التقديرات من المنتظر أن يكون له مردود اقتصادي ضخم، بصورة مباشرة وغير مباشرة، حيث تشير الدراسات إلى أن استضافة المعرض ستكون سبباً في إيجاد نحو مئات الآلاف من فرص العمل، ما ينعكس إيجاباً على عجلة اقتصاد الإمارات.