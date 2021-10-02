هزاع الشحي: محطة جديدة لاستكشاف المستقبل

المصدر: دبي– البيان

اعتبر الكاتب والإعلامي هزاع الشحي، أن إكسبو دبي بمثابة محطة جديدة لاستكشاف العالم، بكل ما يحمله من أفكار تجاه المستقبل.

وقال: «إكسبو له تأثيرات وأبعاد ثقافية عديدة، فمن جهة يمكننا جميعاً من الاطلاع والتفاعل مع الثقافات الأخرى على اختلافها، ولذلك يمكن اعتبار المعرض بأنه محطة جديدة لنا جميعاً لاستكشاف العالم بكل ما يحمله من أفكار تجاه المستقبل، وهو ما يمكننا جميعاً في المضي نحو رحلة لاستشراف العالم بالعلم والثقافة والاختراعات والصناعات على اختلافها، وبتقديري أن الأهم من ذلك كله، يتمثل في قدرة الحدث على إثارة العديد من الأسئلة الفكرية التي تجبرنا على التفكير بها، لندرك تماماً إلى أين نحو ماضون». وأشار الشحي إلى أن رحلة «إكسبو» على الصعيد الثقافي والفني، ستكون مليئة بالتساؤلات والإجابات أيضاً.

وقال: «لعل من الجميل جداً أن تكون بداية الرحلة نحو المستقبل من الإمارات، التي استطاعت أن تسجل حضورها في دفاتر المجد والعلياء، وأثبتت قدرتها على تجاوز التحديات وصنع المستقبل».