أوبريت "أنا الكويت" يستقطب آلاف الزوار

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم تصوير: غلام كاركر

حصد حفل افتتاح جناح الكويت حضوراً جماهيرياً منقطع النظير، حيث احتشد ما يزيد على ثلاثة آلاف زائر لمشاهدة أوبريت "أنا الكويت" الفني ضمن منطقة الاستدامة، وتكون الأوبريت من ثلاث لوحات راقصة تمزج الماضي بالحاضر وتتطلع للمستقبل، وذلك بحضور عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت، والمفوض العام لدولة الكويت منيرة الهويدي، إلى جانب مدير جناح الكويت الدكتور بدر العنزي، وجمع غفير من المسؤولين العرب والدليين ووسائل الإعلام.

أبراج المياه

يعد جناح دولة الكويت من أكبر المشاركات الخارجية، حيث يبلغ حجم الجناح أكثر من 5000 متر مربع وبارتفاع يبلغ أكثر من 24 متراً والمستوحى تصميمه من أبراج المياه في دولة الكويت، ويحتضن الفعاليات التي سيقيمها مع الوزارات والجهات الرسمية والخاصة. ويقع الجناح ضمن منطقة الاستدامة تحت شعار (كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة)، حيث استندت صناعة محتوى جناح الكويت والشعار إلى ركيزتين أساسيتين، أولاهما "بحث علمي أفضى إلى استثمار الحواس الخمس للإنسان"، والثانية هي "استطلاع رأي أجري لمعرفة ماذا يريد الزائر معرفته عن الكويت".

رمز الاستدامة

يستعرض التصميم الداخلي للجناح تاريخ الكويت ومراحل نهضتها والتطلع نحو المستقبل، إضافة لعرض قطع أثرية بينها حجر إيكاروس، وذلك من خلال شاشات عملاقة تغطي الجدران بالكامل، كما خصص ركن للمرأة والأطفال، وفعاليات يقودها وينظمها الشباب، وممرات لتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة بسلاسة بطرق تفاعلية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.