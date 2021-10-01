"العالم كله في مكان واحد".. لسان زوار إكسبو في اليوم الأول

المصدر: البيان

فتح إكسبو 2020 دبي مصراعين على العالم لزواره من جميع الدول في اليوم الأول من الحدث الذي يمتد لستة أشهر، وأعربت الحشود الكبيرة عن حماسها لرؤية إكسبو 2020 دبي حيث العالم في مكان واحد.

ودشن المعرض انطلاقته التاريخية والاستثنائية، أمس، في حفل مهيب أقيم في ساحة الوصل التي تشكل قلب إكسبو والرابط بين مناطقه "الاستدامة والتنقل والفرص" وشكل الحفل علامة استثنائية في تاريخ الحدث الدولي الذي انطلق قبل أكثر من 170 عاماً.

كانت الأفواج الأولى من الزوار سعيدة بانطلاق الحدث الذي طال انتظاره، بعد تأجيله لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19. وشهدت مداخل الموقع حشوداً جاءت من أنحاء دولة الإمارات والعالم.

وأعربت عائلة جاءت من إمارة العين عن حماسها لإكسبو 2020 دبي، وقال مبارك صلاح الجميري (17 عاماً): استيقظنا في السادسة صباحاً وقطعنا مسافات طويلة، لنكون جزءاً من اليوم الأول لإكسبو 2020 دبي"، وأكد الجميري أن أسرته ستقضي اليوم بأكمله في إكسبو، وتابع: "لم أتخيل رؤية مدينة كهذه وسط الصحراء".

فيما قالت الإيطالية مونيكا آدمي، إنها جاءت خصيصاً مع مجموعة من طلاب المدارس الإيطاليين لزيارة الجناح الإيطالي، وتابعت: "ستكون لنا جولة عامة في اليوم الأول من إكسبو وبعد ذلك ستكون أهدافنا تعليمية بالمقام الأول".

أما فيجو كومار وزوجته نيرمالا فأعربا عن سعادتهما بانتهاء فترة انتظار إكسبو وبدء الفاعليات، وقال كومار، وهو مقيم في دولة الإمارات منذ 15 عامًا: "نحن ننتظر هذا منذ العام الماضي، سنبقى هنا طوال اليوم". وأوضح الزوج الذي قاد سيارته من أبوظبي حتى دبي، إن زوجته نيرمالا جاءت من الهند خصيصاً لحضور فاعليات إكسبو 2020 دبي.

وقالت فاطمة صلاح، وهي طفلة إماراتية تبلغ 10 أعوام، إنها شاهدت حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي وتحمست لمشاهدة الأجنحة على أرض الواقع، وأضافت: "أختي متطوعة بإكسبو 2020 دبي، ولدي فكرة عنه وتحمست لمشاركة حسين الجسمي وأحلام في حفل الافتتاح".

أما ديزموند هايز، الذي جاء من آيرلندا، فقال إنه في دبي لقضاء إجازته، ووصف إكسبو 2020 دبي بأنه فرصة لزيارة العالم وأنت في مكان واحد، وتابع: "المكان تصميمه مذهل وأتطلع لزيارة المزيد من الأجنحة والتعرف إلى الابتكارات التكنولوجية من البلدان المختلفة".

وقال شون وارنر الذي جاء مع زوجته وطفليه من آيرلندا، إن صنع شيء من لا شيء هو ما يميز دبي، وقال إن موقع المعرض "رائع".