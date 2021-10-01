إطلاق دليل المطاعم والمقاهي في إكسبو دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

أطلق إكسبو 2020 دبي دليلاً شاملاً لجميع المطاعم والمقاهي المتواجدة في موقعه وذلك لمساعدة الزوار على اختيار تجارب متنوعة من الأطعمة والمشروبات من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن الدليل أسماء المطاعم وتخصصاتها وموقعها داخل موقع إكسبو دبي وساعات عملها مع لمحة عن أسعارها، بالإضافة إلى المطاعم المتواجدة في أجنحة المشاركين الدوليين. ويمكن الإطلاع على الدليل من خلال هذا الرابط.

وسيكون زوار الحدث على موعد مع أفضل تجربة مأكولات محلية وعالمية تشهدها المنطقة والعالم، وذلك من خلال استضافة الحدث لألمع نجوم الطهي وأشهر المطاعم العالمية والمحلية، والتي يفتح بعضها لأول مرة في دبي حصرياً في موقع الحدث، و ويزخر الحدث بمطابخ ونكهات متنوعة ترضي كافة الأذواق وبأسعار تناسب الجميع من خلال أكثر من 200 مطعم ومقهى في أنحاء موقع الحدث، بدءاً من المأكولات التقليدية المعروفة إلى المأكولات الجديدة والفريدة، ومن طعام عربات الشارع إلى المأكولات العالمية الفاخرة، بحيث يحظى كافة الزوار بتجربة مأكولات استثنائية لا تنسى، ليرسخ الحدث بذلك مكانته كواحد من أكثر نسخ إكسبو الدولي تنوعا على الإطلاق.



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