فيديوهات إكسبو دبي تحصد 166 مليون مشاهدة على "تيك توك"

المصدر: دبي – بشار باغ

حققت مقاطع الفيديو المنشورة عبر الوسومات "الهاشتاغات" المرتبطة بإكسبو 2020 دبي، إجمالي مشاهدات بلغ أكثر من 166 مليون مشاهدة على منصة "تيك توك"، بحسب رصد أجرته "البيان"، ما يعكس الشعبية الهائلة التي يحظى بها الحدث مع انطلاق فعالياته، وتشهد المنصة زخماً كبيراً في العديد من وسومات الحدث باللغة الإنجليزية وفي مقدمتها #expo2020 .

وشارك آلاف الزوار تجارب زياراتهم للحدث عبر مقاطع فيديو متنوعة في منصة "تيك توك"، وقدموا معلومات متنوعة ونصائح لمن يخطط لزيارة الحدث، وأبرزت المقاطع ما يحفل به الحدث من فعاليات وأنشطة ومعالم رائعة تبهر الزوار وتدفعهم لزيارته عدة مرات وبشكل دوري.