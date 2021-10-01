إطلاق دليل المطاعم والمقاهي في موقع إكسبو دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

أطلق إكسبو 2020 دبي دليلاً شاملاً لجميع المطاعم والمقاهي الموجودة في موقعه، وذلك لمساعدة الزوار على اختبار تجارب متنوعة من الأطعمة والمشروبات من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن الدليل أسماء المطاعم وتخصصاتها وموقعها داخل موقع إكسبو دبي وساعات عملها مع لمحة عن أسعارها، إضافة إلى المطاعم الموجودة في أجنحة المشاركين الدوليين. ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال هذا الرابط.

وسيكون زوار الحدث على موعد مع أفضل تجربة مأكولات محلية وعالمية تشهدها المنطقة والعالم، من خلال استضافة الحدث ألمع نجوم الطهي وأشهر المطاعم العالمية والمحلية، والتي يفتح بعضها لأول مرة في دبي حصرياً في موقع الحدث، ويزخر الحدث بمطابخ ونكهات متنوعة ترضي كافة الأذواق وبأسعار تناسب الجميع من خلال أكثر من 200 مطعم ومقهى في أنحائه، بدءاً من المأكولات التقليدية المعروفة إلى المأكولات الجديدة والفريدة، ومن طعام عربات الشارع إلى المأكولات العالمية الفاخرة، بحيث يحظى كافة الزوار بتجربة مأكولات استثنائية لا تنسى، ليرسخ الحدث بذلك مكانته واحداً من أكثر نسخ إكسبو الدولي تنوعاً على الإطلاق.