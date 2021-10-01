مفتي الهند: إكسبو 2020 دبي فرصة لرسم مستقبل مشرق للجميع

المصدر: دبي - وام

أكد فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية، أن إكسبو 2020 دبي سيسهم في دفع الجهود العالمية نحو التقدم والازدهار والتعاون من أجل رسم مستقبل مشرق للجميع، لا سيما في ظل جائحة «كورونا».

وقال إن إكسبو 2020 دبي بارقة أمل وفرصة سانحة للنهوض باقتصاد العالم من خلال تبادل الخبرات العالمية على أرض الإمارات التي تجمع العالم على مدى ستة أشهر.

وأضاف إن إكسبو 2020 دبي يتيح الفرصة لاطلاع العالم على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مختلف المجالات وخططها الإبداعية وتطلعاتها الابتكارية لرسم مستقبل مشرق للبشرية جمعاء.

وذكر أن دولة الإمارات التي تأسست على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تسهم في العمل من أجل نهضة الشعوب وتقدمها.. متمنياً دوام التقدم والتطور للإمارات، وأن تحقق ما تصبو إليه من وراء هذا الحدث التاريخي والاستثنائي.