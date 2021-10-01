البيان تختبر "الجيل الخامس" و"الاتصال عبر الإنترنت" من أرض معرض اكسبو دبي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

اختبرت البيان اليوم الجمعة خدمتي اتصالات الجيل الخامس 5G و"الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت" VoIP وذلك على أرض إكسبو 2020. وتعمل خدمة التواصل عبر الانترنت في أرض المعرض بشكل ممتاز.

وتسمح الخدمة لزوار المعرض بالتواصل بالصوت والصورة من خلال تطبيقات التواصل مثل "واتس آب" و"سكايب" و"فايبر" و"سناب تشات" و"فيسبوك ماسنجر" مع ذويهم في أوطانهم الأم حيث تتوفر الخدمة أو مع أصدقائهم ضمن أرض المعرض.

وأجرت البيان عددا من الاتصالات عبر خدمات VoIP على أرض معرض إكسبو عبر تطبيقات عدة، حيث كانت نوعية الاتصالات مثالية خصوصاً مع إمكانية تشغيل تطبيقات VoIP من خلال خدمات البيانات بالجيل الرابع أو الخامس أو من خلال شبكات الواي فاي المتوفرة في أرض المعرض والتي توفر سرعة الجيلين الرابع والخامس كذلك.

ويتوفر تطبيق واتسآب، أشهر تطبيقات التواصل حيث يصل عدد مستخدمي التطبيق إلى أكثر من 2 مليار نسمة منهم 80 مليون مستخدم في الهند وحدها. وتحظر عدة دول من بينها الصين خدمة واتساب فيما توقفت الخدمة في الإمارات منذ 2013.

وقال تشارلز كافنا وهو مواطن أمريكي يعمل سائقاً وقدم من الولايات المتحدة مع زوجته لحضور إكسبو إنه تفاجأ بإمكانية التواصل عبر تطبيق واتساب بالصوت والصورة مع ذويه في أمريكاً التي قال إنها تعمل بشكل ممتاز مؤكداً أنه قام بتجربة الخدمة بعد أن اتصل بشبكة الوايف المتوفرة على أرض المعرض.

وعبر موظف الأمن في إكسبو كيمبوكو كوتي من نيجيريا عن سعادته بإمكانية التواصل مع ذويه في نيجيريا، وكذلك مع أصدقائه على أرض إكسبو خارج أوقات العمل.

وأضاف: "أنا سعيد جداً بالتواصل مع زوجتي وأمي في لاغوس بنيجيريا وأتمنى أن تستمر الخدمة على أرض إكسبو خصوصاً وأن الكثير من أصدقائي يستخدمون هذا التطبيق".

كما اختبرت البيان خدمة بيانات واتصال الجيل الخامس التي تغطي كافة أرض معرض إكسبو 2020. وتصل سرعة نقل البيانات في الجيل الخامس 5G إلى 4.5 جيجابايت /‏‏‏الثانية بالمقارنة مع شبكات الجيل الرابع التي تصل سرعة نقل البيانات فيها إلى نحو 600 ميجابايت/‏‏‏ الثانية.

وخصصت مزود الخدمة "اتصالات" - أول شريك استراتيجي لمعرض إكسبو 2020 - ما يقارب من 200 محطة للجيل الخامس لموقع «إكسبو» تشمل محطات داخلية وخارجية مع عدة ترددات ونطاقات متوافقة ليكون المعرض الأول والأذكى والأكبر والأسرع عالمياً من حيث التغطية بتقنية الاتصال.

وتتوقع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن يزيد حجم اشتراكات خدمات الجيل الخامس خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، خصوصاً مع الانتشار المتزايد للهواتف المتوافقة مع الجيل الخامس، وإقبال المزيد من الأفراد على استخدامها، فيما وصل عدد المشتركين في خدمات الجيل الخامس خلال الربع الثاني من العام 2021 إلى أكثر من 720 ألف مشترك، وفقاً لبيانات الهيئة.

وتعتبر الإمارات التي تحتل حالياً المرتبة العاشر على مستوى العالم من حيث التنافسية الرقمية من الدول الرائدة على مستوى العالم في طرح شبكات الجيل الخامس بفضل البنية التحتية المتطورة، والسياسات والأنظمة المرنة الداعمة للتكنولوجيا الحديثة، ووصل عدد محطات الجيل الخامس التي يوفرها مزودا الاتصالات "اتصالات" و"دو" في المناطق المأهولة في الدولة إلى 5350 مع نهاية الربع الثالث 2021.