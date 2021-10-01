عجمان تحتفل بأهم حدث في العالم.. إكسبو 2020

المصدر: البيان

شاركت امارة عجمان بالاحتفال بمعرض "إكسبو 2020"، الحدث الأبرز في الدولة والعالم، من خلال بث مباشر عبر شاشات عملاقة لأجواء الاحتفال ومراسم الافتتاح لهذا الحدث في منطقة الحي التراثي في عجمان والذي يعد واجهة بارزة في الإمارة ويحمل مدلولاً تاريخياً إذ يضم موروثنا العريق وعاداتنا الأصيلة ويحتضن متحف عجمان الذي يعد معلماً يجسّد حضارتنا التاريخية.

وتم إطلاق عروض الألعاب النارية في الإمارة بالتزامن مع بدء إطلاق المعرض في إمارة دبي. فيما تم بث الحفل الرسمي للافتتاح في منطقة كورنيش عجمان والتي تعد أهم المناطق الحيوية في الإمارة.

ويشكّل المعرض بادرة خير واستمرارية لجهود الدولة ووضعها على الخارطة العالمية، حيث يشكل "إكسبو 2020" منصة للتواصل الإيجابي، ويسعى للحفاظ على المسيرة الإنمائية المرتكزة على التعاون والعمل البنّاء والتنسيق المشترك بين الأفراد.

وتمكّنت دولة الإمارات بتنظيمها لهذا الحدث، وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة والعمل الدؤوب، من جمع شعوب العالم على أرضها، محققةً بذلك المزيد من النجاحات الاستثنائية، حيث يعتبر المعرض منصة لتحقيق المزيد من الإبداعات الإنسانية ودعم منجزاتها ونبوغها، وسيكون منصة إماراتية بامتياز تجسّد طموح قيادتها الرشيدة في تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك بين كافة الشعوب.

وتشارك إمارة عجمان من خلال منصة للجهات والمؤسسات الحكومية في الحدث العالمي الذي يجمع 192 دولة، تتنافس جميعها في تقديم وعرض أحدث الابتكارات وما تمتلكه من ثقافات وتاريخ فنّي عريض، لتثري بها طبيعة المعرض الذي يؤكّد أن الإمارات كانت ولا تزال تشكّل ملتقى للحضارات والثقافات الإنسانية على أرض زايد الخير، حيث يجني الجميع ثمار الخير والنماء، ويعزّز التنمية الاقتصادية في الدولة ويفتح آفاقاً جديدة للجميع.