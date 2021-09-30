تفاعل عالمي كبير احتفاء بافتتاح إكسبو 2020 في دبي

المصدر: دبي ــ اليازية البدواوي

حظي حفل افتتاح إكسبو 2020 في دبي بتفاعل كبير من حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، بينها "تويتر" الذي شهد عدداً مهولاً من التغريدات حول الحدث العالمي، واحتفت مواقع عدة بالحدث الأبرز في المنطقة والعالم، والذي يمكن القول إنه يحدث مرة واحدة بعمر الدول، ليغرد حوله شخصيات مرموقة وسياسية، وحسابات إخبارية.

وغردت شبكة أنباء "سي جي تي إن" الصينية عبر "تويتر"، ببدء الاحتفال الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي. الذي استهله المغني والممثل الإماراتي الشاب راشد النعيمي بأداء النشيد الوطني الإماراتي.

وفي السياق، غرد حساب وزارة الخارجية الإيرلندية الرسمي عبر "تويتر" مبشراً، بأن فريق إيرلندا سيُظهر أفضل ما في الابتكارات والإبداعات والثقافة والخيال الإيرلندي في إكسبو2020 دبي. وسيظهر الجناح كمنصة لإيرلندا لتظهر البلاد كمكان رائع للاستثمار والزيارة والدراسة والتجارة.

كما أفاد سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، منصور بالهول عبر "تويتر" قائلاً: "بعد 8 سنوات من العمل الدؤوب يعقد اليوم حفل افتتاح إكسبو2020 دبي. واستغرق تشييد جناح المملكة المتحدة وحدة نحو 3 أعوام. بالفعل جهود رائعة لجميع المعنيين، وأتطلع بشدة لزيارة المعرض".

أما حساب "سي إن إن كونكت" التابع لشبكة سي إن إن عبر تويتر، فقد غرد قبل ساعات من انطلاق الحدث لافتاً: "قبيل حفل الافتتاح الرسمي للحدث العالمي.

مراسلة "سي إن إن" تحدثت مع القوة الكامنة وراء إكسبو2020، معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، التي أكدت على أهمية الحدث كمنصة للتعاون الدولي، فضلاً عن كونه منصة للحلول العملية. مع ترقب مقابلة حصرية مع معاليها غداً عبر الشبكة العالمية.

من جهتها، أفادت شبكة أنباء رواندا الإذاعية عبر "تويتر"، أنه وفي دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ينطلق إكسبو2020، ليرفرف علم رواندا بين حوالي 190 دولة تشارك في إكسبو2020 الذي ينطلق في 1 أكتوبر حتى 31 مارس 2022.

أما شبكة "نيوز روم" الإخبارية فقد أوضحت عبر "تويتر" أن جنوب أفريقيا تشارك في إكسبو2020 دبي، وممثلوها يتواجدون هناك للترويج للبلد كوجهة استثمارية.

وأفادت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، أن بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، الذي يفتتح جناح الهند بمعرض إكسبو2020 العالمي بدبي، لتقديم "الهند الجديدة" للعالم، أكد بأن المعرض الأول من نوعه في المنطقة سيوطد العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند، خاصة فيما يتعلق بقطاع الصادرات.

وفي حديثه مع وكالة أنباء "إيه إن آي" الهندية، قال جويال: "يعتبر معرض دبي إكسبو 2020 حدثاً مهماً. فقد أعطت الإمارات المكانة الأهم للهند حيث هنالك علاقة ودية بين قادة البلدين"، مشيراً إلى قرب عقد اجتماع عمل رفيع المستوى مع كبار الوزراء لتعزيز العلاقات والصادرات بين الهند والإمارات.

بالمقابل، أشار حساب السفارة السويسرية في هولندا عبر "تويتر" إلى أن معرض إكسبو الدولي في دبي يفتح أبوابه في الأول من أكتوبر، وفي صدد ذلك فقد فتح جناح سويسرا المبتكرة سجادته الحمراء ترقباً للحدث.

وفيما يتعلق بالشخصيات التي حضرت الحفل الرسمي لانطلاقة إكسبو، فقد غرد سفير فرنسا بدولة الإمارات، كزافييه شاتيل عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، قائلاً : "عرض رائع لحفل افتتاح إكسبو2020 دبي". مضيفاً حساب سفارة الفلبين بدولة الإمارات عبر "تويتر" إن الحدث يشكل "لحظة مهمة للعالم، حيث يقف الفلبينيون صفاً واحداً مع أشقائهم الإماراتيين لهذه الفرصة التي تحدث مرة واحدة في العمر ليتجمعوا في لحظة إنسانية واحدة معاً، وذلك في اقتباس لجاسلين كوينتانا، سفيرة جمهورية الفلبين لدى دولة الإمارات.

من جهته، أرسل سفير الهند لدى الإمارات بافان كابور عبر "تويتر" تهانيه لقيادة دولة لإمارات العربية المتحدة على حفل الافتتاح المذهل لإكسبو2020. كما وبعث أمنيات الهند بالتوفيق في هذا المعرض الأول من نوعه في المنطقة.