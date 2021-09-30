قبل حفل افتتاح إكسبو في أجواء فاخرة.. البيان في قاعة الأحلام

المصدر: دبي_ إبراهيم توتونجي

القاعة رقم ١؛ أم "قاعة الأحلام"؟ يتردد هذا الاسم بين الزوار المبكرين للمساحة الواقعة على مقربة من "ساحة الوصل" وتحديداً داخل "مركز دبي للمعارض".

وتتخذ هذه القاعة موقعا مركزيا بالقرب من المخرج الخاص بمحطة مترو إكسبو؛ وفي الساعات القليلة قبل موعد حفل الافتتاح؛ ويقصدها المدعوون الى الحفل للاستراحة قبل بدئه.

وتمكنت "البيان" من الدخول إلى هذه القاعة الفاخرة التي سيطرت على اجوائها عناصر مستمدة من الثقافة الإماراتية مثل المرجان الذي يرمز الى الغوص؛ وثمرة "الرطب" واللقيمات وغيرها..

وتتسع القاعة لاكثر من 200 ضيف تقدم لهم جميع خدمات الضيافة الفارهة من فئة خمس نجوم بينما تظهر شاشات عملاقة صورا وفيديوهات تعرض للهرة الأولى عن تحضيرات الفرق الفنية وحاملي الأعلام وتجهيز الازياء خلال الايام الماضية.