إقامة دبي تخصص كاونترات خاصة للعائلات القادمة عبر مطار دبي

المصدر: البيان

خصصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كاونترات خاصة لإنهاء إجراءات العائلات القادمة عبر مطار دبي الدولي مبنى 3 مزينة بملصق شخصيات اكسبو 2020 الكرتونية (راشد ولطيفة)، اللذان يتألقان بثياب إماراتية حاملين معهما آمال وتطلعات الوطن والمستقبل، بينما يستظلان بشجرة الغاف (سلامة) كمظلة الأمان والحماية. وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور في نفوس المسافرين والأطفال، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بانطلاق الحدث العالمي والأهم اكسبو 2020 دبي.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تأتي هذه المبادرة من منطلق حرص الإدارة وجاهزيتها لاستقبال الملايين من المسافرين وزوار الحدث اكسبو 2020 دبي خاصةً العائلات القادمة برفقة أطفالها لخوض تجربة سفر ممتعة ومريحة لحظة وصولهم عند منصات جوازات دبي. مضيفاً أن هدفنا الرئيسي هو تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها أن تحقق السعادة للزائر.

وأضاف الفريق محمد المري بأن إقامة دبي سباقة في إطلاق المبادرات التي تهدف إلى اسعاد الناس وإعلاء سمعة دولة الإمارات في المحافل العالمية، وتحقيقاً للرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بأن الغاية من الحكومة خدمة الناس، وهذا ما نسعى لتحقيقه من خلال مبادراتنا المجتمعية.

وقال الفريق المري نحن فخورون بأن نكون جزءاً مساهماً في هذه اللحظة التاريخية وأن نكون جزء في إضافة البسمة في وجوه زوار مدينة دبي ليستمتعوا بوقتهم أثناء إقامتهم في مدينة الثانية مدينة السعادة.

وأعرب المسافرين عن سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال وبهذه المبادرة التي تعكس جهود دولة الإمارات وإمارة دبي في تحقيق أعلى مستويات السعادة للزائرين.