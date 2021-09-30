"وام" تنقل رسالة إكسبو 2020 دبي بـ 19 لغة إلى العالم

المصدر: وام

تقدم وكالة أنباء الإمارات "وام" خدماتها الإخبارية المتنوعة لفعاليات إكسبو 2020 دبي ..على مدار الساعة عبر مختلف منصاتها الإعلامية والرقمية لمواكبة انطلاق أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم تستضيفه الإمارات للمرة الأولى في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 190 دولة.

ومن خلال فريق عمل احترافي يضم صحفيين ومصورين تقدم"وام" محتوى إعلاميا نوعيا وتفاعليا بـ 19 لغة طوال الفعاليات الممتدة على مدى 6 أشهر .

ويواكب المحتوى تطلعات واهتمامات شعب الإمارات وجمهور المتابعين حول العالم بما يتماشى مع التطور الكبير في الخدمات الإعلامية التي تقدمها وكالة أنباء الإمارات لجميع شركائها المحليين والدوليين.

وقال سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات إن مشاركة "وام" في تغطية فعاليات إكسبو 2020 دبي الحدث الأهم على مستوى العالم يتيح لنا فرصة مهمة لتقديم تغطية إعلامية استثنائية وتاريخية تواكب أهمية الحدث بما يرسخ مكانة الإمارات الرائدة عالميا ومسيرتها الحضارية والإنسانية.

وأكد أن إكسبو 2020 دبي يجسد قصة نجاح إماراتية ملهمة عنوانها العزيمة والإصرار على النجاح والتفوق تتماشى مع مبادئ "وثيقة الخمسين" وطموح الإمارات إلى المستقبل بمشاركة دولية واسعة لبناء مستقبل مشرق ومزدهر لخير الإنسانية جمعاء.

وأضاف سعادته أن تغطية "وام" لفعاليات وأحداث إكسبو 2020 دبي تستند إلى خطة عمل إعلامية متكاملة وطموحة ومبتكرة تعتمد على تطويع التكنولوجيا المتطورة في إنتاج المواد الإعلامية وبثها من موقع الحدث حيث يشرف على تنفيذها فريق عمل يتمتع بالكفاءة والاحترافية في تغطية الأحداث الدولية الكبرى بما يواكب مكانة الحدث والاهتمام العالمي به.

وتتمتع وكالة أنباء الإمارات "وام" بشبكة واسعة من العلاقات والشراكات الإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي إضافة إلى توفير الخدمات الإعلامية بـ 19 لغة مختلفة تصل إلى ملايين الأشخاص حول العالم ما يجعلها أحد أهم وكالات الأنباء المؤثرة على مستوى العالم لما تقدمه من محتوى نوعي ومتكامل وموثوق .

كانت وكالة أنباء الإمارات وقعت مذكرة تفاهم مع مركز الشباب العربي التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب لتمكين المواهب والكفاءات الإعلامية العربية الشابة في إكسبو 2020 دبي ضمن جناح الشباب في الحدث العالمي الذي يستقبل ملايين المشاركين والزوار طيلة فترة انعقاد "إكسبو 2020 دبي" من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022.

تحدد مبادرة "شبكة الإعلاميين الشباب لإكسبو" سلسلة مهام نوعية تعزز المهارات الإعلامية والعملية لدى الشباب المشاركين بما في ذلك إعداد التقارير وتغطية الفعاليات وإنتاج الفيديوهات والتصوير.

وام/زكريا محيي الدين