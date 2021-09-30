3 فصول إبداعية لافتتاح إكسبو 2020 دبي الليلة

المصدر: دبي – بشار باغ

يتضمن حفل الافتتاح الرسمي لإكسبو 2020 دبي اليوم 3 فصول إبداعية رئيسية، يحمل الفصل الأول اسم "ترحيب دبي" ويبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً في ساحة الوصل مع بدء البث الدولي بالتزامن مع وصول الضيوف إلى ساحة الوصل لحضور الحفل.

وسيتم استقبال الضيوف وفقاً للتقاليد الأصيلة، ليعيشوا تجربة دفء الضيافة في المنزل الإماراتي التقليدي تماماً مثل ضيف عزيز في مناسبة خاصة، ويستقبل ضيوف حفل الافتتاح مضيفو ومضيفات طيران الإمارات لتحيتهم بسبع لغات.

ومع وصول كبار الشخصيات، يبدأ الحفل برفع علم الإمارات بالتزامن مع إطلاق ألعاب نارية بألوان الأحمر والأبيض والأخضر في سماء ساحة الوصل وعزف النشيد الوطني الذي سيؤديه رشاد النعيمي، وستدوي كلمات "عيشي بلادي" في جميع أنحاء الساحة.

ومن ثم يؤدي النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية "حي بالشهامة" بالقرب من المقصورة الملكية في ساحة الوصل.

يسرد عرض "خاتم التواصل الذهبي" حكاية الإمارات وإكسبو دبي، وينطلق العرض من أهمية أن يخطو العالم معاً نحو المستقبل لكن مع ضرورة أن نغوص جميعاً إلى أعظم أعماق الاستدامة وأن نحلق إلى أعلى ارتفاعات التنقل وأن نحتفي باكتشاف البشرية للفرص، وعندئذ سنتمكن من الوصول إلى حديقتنا المثالية، ولكن قبل أن نخطو أي خطوة، علينا التسلح بالأمل، أمل يافع يتجسد في فتاة صغيرة.

يبدأ المشهد بكثبان رملية متموجة في قلب الصحراء تمثل أرض ساروق الحديد، يكشف الايقاع الموسيقي وتأثير الإضاءة الخافتة على رجل إماراتي حكيم، يبدأ الرجل بالسير في مسار متعرج بالقرب من الكثبان الرملية، يمثل الرجل الماضي وتاريخ هذه الأرض وقد انتظر هذه اللحظة لعصور طويلة.

يبدأ الرجل بالتحدث مع فتاة اماراتية تمثل أمل المستقبل وتجسد روح الوصل، بينما يواصل الرجال كلامه المقفي ترى الفتاة الصغيرة ضوءً خافتا تبدأ بالسير في طريق منعرج آخر ويواصل الرجل الحكيم سرد افكاره ليلتقي بالفتاة الإماراتية الصغيرة أسفل الكثبان الرملية ويهديها خاتم الساروق، يؤدي دور الرجل الحكيم الفنان الاماراتي حبيب غلوم.

وتستمر الفتاة بعبء مهمتها بعد تمتعها بالقوة التي منحها لها الخاتم لتظهر هالة ضوئية خلابة بالواقع المعزز حول الفتاة الصغيرة وتتحرك في جميع انحاء المكان ومع انتقاله يربط الضوء بين قلوب البشرية وعقولها، ويتجلى ذلك عبر الموجات الملونة المستوحاة من أضواء الشمال التي تتجه بتشكيلات لولبية نحو أعلى القبة، يزداد سطوع الأضواء وتزداد ألوانها كلما زاد ارتفاعها، ويأسر الأثير السماوي لصعود الاضواء والتقائها في القمة.

يتحول الضوء الى أنماط هندسية مذهلة مجسدا نسيجا يمثل الانسانية التي تنتشر في جميع انحاء العالم وتشكل الأضواء على الزجاج الملون لوحة خلابة حيث يخترق الضوء تشكيلات الزجاج لتكشف عن الروعة الكاملة لساحة الوصل وتقف الفتاة الاماراتية الصغيرة في وسط هذا المشهد ثم تشق طريقها نزولا عبر الكثبان الرملية لتختفي عن الانظار.

أما الفصل الثاني من حفل الافتتاح فيحمل عنوان "تواصل العقول" إذ لطالما كانت دبي مكاناً للتواصل حتى أن اسمها كان الوصل، وهي رسالة من إكسبو للجميع: أينما كنتم فقد حان الوقت للانضمام إلينا.

ويتم خلال الفصل الثاني وصول الأعلام وأغنية يؤديها محمد عبده ومن ثم تضيء الألعاب النارية من المباني المحيطة بساحة الوصل سماء إكسبو 2020 دبي.

ويتضمن الفصل الثاني أيضاً فقرة تحمل عنوان "قصتنا للعالم" وسيتم خلالها سرد ضوئي مبهر يعرض التاريخ على قبة الوصل فيما تنقلنا المؤثرات البصرية عبر الزمن إلى الماضي عبر صور تجسد الحياة البدوية القديمة وقصة مشاركة الدولة في إكسبو أوساكا 1970 وقادة دولة الإمارات وتوحيد هذا البلد العظيم والقيم التأسيسية الخالدة التي ستقودنا الآن باتجاه المستقبل.

يبدأ الافتتاح الرسمي الساعة 8:39 دقيقة وسيشهد انطلاق ألعاب نارية ذهبية من المباني المجاورة لساحة الوصل ومن ثم أداء مؤثر للفنانة أحلام التي ستقدم أغنية "في دبي" بثلاث لغات ترافقها أوركسترا الفردوس على المنصة، تليها مجموعة من العروض الإبداعية تحمل عناوين هادفة تعكس محتوى كل منها على غرار "كلنا نتبع النجم عينه" و "توازن في غاية الدقة" والعيش في تناغم: الحفاظ على محيطاتنا" و "حركة المعرفة: مشاركة إلهامنا" و "فرصة البشرية: بناء غد جديد" بالإضافة إلى "الحديثة المثالية: مستقبل البشرية".