«دبي للإعلام» الناقل الرسمي لحفل افتتاح إكسبو 2020

المصدر: غسان خروب

مع اقتراب من موعد انطلاق حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، بدت طواقم مؤسسة دبي للإعلام، أشبه بخلية نحل، استعداداً لنقل فعاليات وتفاصيل حفل الافتتاح على الهواء مباشرة، إلى نحو 450 موقعاً حول الإمارات.



وتواكب مؤسسة دبي للإعلام، بوصفها الناقل الرسمي للبث التلفزيوني، وجهة البث الرسمية لأحداث وفعاليات المعرض الدولي، الذي يحط رحالة للمرة الأولى في المنطقة، فعاليات الحفل بباقة خاصة من البرامج التي تم إعدادها خصيصاً لتغطية فعاليات الحدث الأروع عالمياً، والتي ستبث عبر شاشات القنوات التابعة للمؤسسة وإذاعاتها إلى جانب منصاتها الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقبيل انطلاق حفل الافتتاح الرسمي، بدأت مؤسسة دبي للإعلام ببث برنامج «موعد مع الوصل» من خلال مركز الأخبار، حيث يمتد البرنامج الذي يقدمه ثلة من اعلاميي المؤسسة على مدار 4 ساعات، يقدمون من خلاله مجموعة كبيرة من التقارير المنتجة بتقنية الهولوغرام والواقع المعزز، ويستضيف عدداً من الشخصيات المحلية والعربية والأجنبية، ويتجول مراسلوه في أجنحة المعرض المختلفة، ناقلين للمشاهدين صورة حية، لما ينتظرهم عند زيارتهم له، وذلك قبل أن يبدأ حفل الافتتاح الرسمي.



في حين كانت قناة سما دبي قد بدأت تغطيتها للحدث الدولي في تمام الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي، عبر برنامج «مسبار المعرفة»، وتبعته ببرنامج مباشر قدمه كل من الإعلامي حامد بن كرم، والإعلامية أمل سالم.



وكانت مؤسسة دبي للإعلام، قد وفرت أكثر من 100 كاميرا في كافة أرجاء موقع "اكسبو 2020 دبي"، من أجل تغطية كافة تفاصيله وفعالياته، فيما ستتولى مؤسسة دبي للإعلام بالتنسيق مع إدارة الإعلام والاتصال في إكسبو 2020، مهمة تقديم رسالة «إكسبو» اليومية، والتي سيتم بثها باللغتين العربية والإنجليزية، كما ستتولى أيضاً تقديم «حقائب إخبارية» يومية، تتراوح مدتها ما بين 3 – 7 دقائق، وسيتم بثها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرة، والساعة الثامنة مساءً، بينما ستتحمل مؤسسة دبي للإعلام مسؤولية الجانب التقني عبر توفير التجهيزات التقنية والقوى العاملة عليها، إلى جانب متابعة عملية البث والنقل، فيما يتحمل فريق إكسبو 2020 دبي، مسؤولية التصوير والإخراج، وفق برنامج الحفل المعد مسبقاً.