اتاحة خدمات الاتصال عبر الإنترنت في إكسبو مجاناً

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

سمحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لمزودي الاتصالات "اتصالات" و"دو" بفتح خدمة الاتصال الصوتي عبر الإنترنت VoIP في أرض معرض إكسبو 2020 دبي مجاناً من دون تحديد التطبيقات التي ستسمح الهيئة باستخدامها بعد، مع ترجيح أن يكون تطبيق واتساب أحد تلك التطبيقات التي سيمكن من خلالها الاتصال بالصوت إلى جانب تطبيق "بوتيم" و"سكايب".

ووفقا لمصادر المشغلين أن الخدمة يتم تجريبها حالياً على أن يتم اطلاقها بشكل كامل اعتباراً من الغد "الخميس" وذلك لتسهيل اتصال الزائرين المتواجدين ضمن أرض المعرض مع بعضهم أو باقي الدول التي يسمح فيها استخدام تلك التطبيقات.

ونجحت تجربة "البيان" بالاتصال عبر واتساب في موقع معرض إكسبو الذي تنطلق فعالياته "الجمعة".