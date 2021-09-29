«إنفستكورب» تستعرض فرص الاستثمار عالمياً

المصدر: البحرين - البيان

أعلنت مؤسسة «إنفستكورب» المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، عن مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، حيث تستضيف سلسلة من الأحداث واللقاءات وجلسات القيادة الفكرية والمحادثات العالمية التي ستجمع بين قادة هذا القطاع وخبراء من مكاتبها الـ 12 في الأسواق الرئيسية التي تملك فيها حضوراً عبر ثلاث قارات. وستكون في تصرّف المستثمرين والمعنيين منصة للتواصل واستكشاف فرص الاستثمار وأنشطة تطوير الشركات الممثَّلة في هذا الحدث الدولي الفريد.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب محمد العارضي: نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث ذي الرمزية الكبيرة الذي يربط العالم ببعضه انطلاقاً من الإمارات. لقد أصبحت دبي مدينة عالمية وإكسبو يعكس هذا الواقع كونَه أول معرض إكسبو عالمي تجري استضافته في المنطقة. ويوفر موقع المدينة الاستراتيجي وطبيعتها المتعددة الثقافات، فضلاً عن وتيرة التطور غير المسبوقة، فرصاً كبيرة للنمو.

وأضاف: بصفتنا مؤسسة عالمية للاستثمارات البديلة، يعد إكسبو بالنسبة لنا بمثابة جسر يربط بين المنطقة وفرص الاستثمار في جميع أنحاء العالم، ويناسب دورنا المتعاظم الأهمية فيما يبحث المستثمرون المؤسسيون عن مديري استثمار بديلين موثوقين لديهم جذور عميقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ليس لديّ أدنى شك في أن المعرض سيحقق نجاحاً كبيراً.