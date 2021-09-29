العالم في حضرة «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أبوظبي - وام

يحضر العالم إلى إكسبو 2020 دبي وسط أجواء عالية من الطمأنينة والأمان النابعة من منظومة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتكاملة ضد جائحة «كورونا» التي تطبقها دولة الإمارات والنتائج الباهرة التي حققتها على مستوى تحقيق المناعة المجتمعية وخفض عدد الإصابات بشكل كبير.

وأسهمت الإنجازات التي حققتها الإمارات على صعيد مواجهة جائحة «كوفيد19» في كافة القطاعات وخصوصاً القطاع الصحي، في تسريع عملية انتقالها إلى مرحلة التعافي المستدام والتي يعد افتتاح «إكسبو 2020 دبي» أحد أبرز مؤشراتها خصوصاً في ظل عدد الزوار الهائل المتوقع أن يستقطبهم الحدث من داخل الدولة وخارجها.

وينطلق إكسبو 2020 دبي بحضور مشاركين من 191 دولة بالتزامن مع وصول نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح «كورونا» في الإمارات إلى 93.71 في المائة من إجمالي السكان وذلك لغاية 28 الشهر الجاري، في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح وصلت إلى 83.03 في المائة من إجمالي السكان، ولا تزال دولة الإمارات في صدارة الدول الأكثر تطعيماً لجرعة واحدة على الأقل من لقاحات «كوفيد19» وفقاً لموقع Our World in Data.

وقال الدكتور عادل سجواني أخصائي طب الأسرة، إن الثقة العالمية التي اكتسبتها الإمارات في خصوص مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» مبنية على مجموعة من الحقائق والمعطيات العلمية، فالإمارات اليوم تتصدر دول العالم من حيث نسب التطعيم ضد الفيروس قياساً بعدد السكان، كما أنها من أولى الدول التي طبقت الجرعات الداعمة ضد الفيروس والتي كان لها دور كبير في تعزيز ورفع نسب المناعة المجتمعية، كما أنها من أولى الدول التي أقرت التطعيم لمن هم دون سن 12 عاماً.

وأشار الدكتور سجواني إلى ما حققته الإمارات من أرقام قياسية على مستوى إجراء فحوصات الكشف عن الإصابة بالفيروس وبطرق متعددة ومجانية في كثير من الحالات وهو الأمر الذي ساهم في الحد من انتشار الفيروس والتعامل السليم والمبكر مع الحالات المصابة، منوهاً بما تشهده الدولة من انخفاض ملموس في حالات الإصابات والوفيات.

استعداد تام

وأكد الدكتور سجواني جاهزية المنظومة الصحية في الدولة بشقيها الحكومي والخاص واستعدادها التام لتوفير أفضل الخدمات الصحية لكافة زوار الدولة المشاركين في هذا الحدث العالمي لا سيما تلك المرتبطة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد والتعامل مع الحالات المصابة.

واتخذت اللجنة المنظمة لـ «إكسبو 2020 دبي» مجموعة من الإجراءات الوقائية ضد فيروس «كورونا» المستجد والتي تضمن توفير أكبر قدر ممكن للزوار والمشاركين في هذا الحدث الدولي، حيث يجب على الزوار الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة فما فوق تقديم إثبات تلقيهم أي لقاح معترف به لدى حكومتهم أو فحص «بي سي آر» سلبي لا تتجاوز مدة صدوره 72 ساعة، ويمكن لحاملي التذاكر الذين لم يتلقوا اللقاح ولم يجروا فحص «بي سي آر» خلال هذه الفترة، استخدام منشأة الفحص الطبي المجاورة لموقع إكسبو 2020، حيث يستغرق صدور نتيجة الفحص حوالي أربع ساعات، وسيكون فحص «بي سي آر» مجانياً عند تقديم أي تذكرة من تذاكر إكسبو 2020 سارية.

وحددت اللجنة المنظمة إجراءات يتعين الالتزام بها في موقع إكسبو 2020 دبي، حيث يلزم الزوار ارتداء أقنعة الوجه/ الكمامات في كل الأوقات، كما يجب تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأفراد لمسافة لا تقل عن مترين، فيما سيتم تنظيف جميع الأماكن والمناطق العامة وتعقيمها بانتظام.

وسيجد زوار «إكسبو 2020 دبي» علامات على الأرض تشير إلى مسافة التباعد المناسبة التي يجب التقيد بها لدى الوقوف في طابور أو عند مشاهدة المعروضات والعروض أو الاستراحة في الحدائق ومناطق الترفيه المنتشرة في موقع الحدث، إضافة إلى مناطق لتناول الأطعمة مزودة بطاولات متباعدة عن بعضها بشكل كاف بسعة جلوس مناسبة.

وتوفر اللجنة المنظمة محطات تعقيم الأيدي على بعد مسافات منتظمة في جميع أنحاء الموقع، كما تتوفر في موقع الحدث مرافق مناسبة وأطقم عمل متخصص لمعالجة أية مشكلات طبية محتملة.