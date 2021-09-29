إينوك تتزين باللون الذهبي

المصدر: دبي - البيان

تزيّن مجموعة إينوك، الشريك الرسمي للطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، مقرها الرئيسي إضافة إلى 152 من مواقعها لتجارة التجزئة بالإنارة الذهبية، وذلك بمناسبة حفل الافتتاح التاريخي لإكسبو 2020 دبي، الحدث الأضخم من نوعه في العالم، في حين يعرض 35 من مواقعها لتجارة التجزئة فعاليات حفل الافتتاح المذهل في إطار احتفالات إينوك بروح الحدث العالمي الرائد.

وتشارك إينوك في إكسبو 2020 دبي بجناح حديث تحت شعار «إلهام من الطاقة»، إضافة إلى محطة الخدمة المستقبلية ذات التصميم المبتكر في الموقع بهدف تلبية الاحتياجات اللوجستية لأسطول إكسبو 2020 دبي.