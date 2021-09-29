حفل افتتاح إكسبو 2020 في بثّ مباشر على YouTube

المصدر: البيان

أعلن الفريق المنظم لإكسبو 2020، أنه سيوفر بثًّا مباشرا لحفل الافتتاح على YouTube وذلك يوم غد الخميس 30 سبتمبر 2021.

يضم حفل الافتتاح كوكبة من ألمع النجوم مثل الأسطورة أندريا بوتشيلي وعازف البيانو الشهير لانغ لانغ، والنجوم حسين الجسمي، وميسا قرعة، وأنجيليك كيدجو، وإيلي غولدنغ.

وأضاف الفريق أنه لطالما كانت منصة YouTube تساعد الأشخاص على مشاركة قصصهم مع العالم، وفي هذا الإطار سيكون هذا البث المباشر بمثابة نافذة إكسبو 2020 لأكثر من ملياري مستخدم شهريًّا على YouTube.



التاريخ: 30 سبتمبر 2021

الوقت: 7:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة / 6:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية / 5:30 مساء بتوقيت مصر

رابط المشاهدة: قناة إكسبو 2020:youtube.com/Expo2020Dubai