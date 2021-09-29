لأول مرة في تاريخ الحدث .. ألمانيا تشارك في إكسبو2020 دبي بجناحين منفصلين

المصدر: البيان

أعلنت ألمانيا عن مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، الذي سينطلق في 1 أكتوبر في الإمارات، من خلال جناحين منفصلين، لأول مرة في تاريخ إكسبو العالمي.

وتُعدّ ألمانيا، بفضل موقعها الرائد في سوق السياحة العالمي وتحقيقها لتوازنٍ وطني واضح بين قوتها الاقتصادية والمسؤولية البيئية، من أبرز المشاركين في إكسبو 2020 دبي، الذي يُتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر خلال ستة أشهر من افتتاحه وحتى 31 مارس. وتشارك ألمانيا في الحدث من خلال جناحين منفصلين، ملتقى ألمانيا في منطقة الاستدامة، وجناح بادن فورتمبيرغ في منطقة الفرص.

ويتيح ملتقى ألمانيا، الجناح الوطني، للزوار استعراض الابتكارات الألمانية وحلول الاستدامة، إضافةً إلى الفرصة لاستكشاف أشهى الأطباق الألمانية والعروض الثقافية الغنية والعديد من المعارض الترفيهية. ويمكن للزوار ارتداء أجهزة متطورة متصلة، أثناء تجولهم في مناطق الجناح المميزة بما فيها مختبر الطاقة، ومختبر مدينة المستقبل، ومختبر التنوع الحيوي.

ومن ناحية أخرى، يسلط جناح بادن فورتمبيرغ، الذي يمثّل الولاية الألمانية التاريخية، الضوء على التاريخ الغني للمنطقة في مجالات الهندسة والعلوم والابتكار والأعمال والأبحاث والسياحة والثقافة. وتُعدّ ولاية بادن فورتمبيرغ الموطن الأساسي للعديد من الشركات العالمية مثل بورش ومرسيدس – بنز وغيرها من أبرز الشركات في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والتعليم، كما تتميز بالمناظر الطبيعية دائمة الخضرة والقرى التقليدية للغابة السوداء الأسطورية.

وتعليقاً على الموضوع، قالت يامينا صوفو، مديرة إدارة المبيعات والتسويق للمكتب الوطني الألماني للسياحة التابع للمجلس الوطني الألماني للسياحة: "نفخر بمشاركتنا في إكسبو 2020 دبي من خلال ملتقى ألمانيا في منطقة الاستدامة، لتسليط الضوء على الابتكارات الألمانية في السوق العالمية. ويبرز التزام المجلس الوطني الألماني للسياحة في مجال الاستدامة البيئية من خلال التجارب الواقعية التي يقدّمها الجناح، في حين يستعرض جناح بادن فورتمبيرغ الفرص المتعددة التي توفرها الولاية التي تشتهر عالمياً في مجالات الابتكار والاستدامة، فضلاً عن احتضانها للغابة السوداء".

ويعرض المجلس الوطني للسياحة خلال إكسبو 2020 دبي فيلماً قصيراً للترويج لحملة السياحة العالمية، ألمانيا وجهة سياحية، بهدف تعزيز السياحة الواردة والاستثمار. إضافةً إلى ذلك، يستضيف القسم الخاص بكبار الشخصيات في الجناح الألماني تجارب الواقع الافتراضي لمجموعة من الأنشطة المميزة المتاحة في مختلف مناطق ألمانيا، والتي يقدّمها مجلس السياحة. ويهدف النشاطان التفاعليان إلى منح الزوار تجربةً ثقافيةً غامرة تنقلهم إلى ألمانيا. كما يستضيف الجناح الألماني فعاليات خاصة باليوم الوطني الألماني في 29 نوفمبر يركّز فيها على مساهمات المجلس الوطني للسياحة.

ويتزامن إكسبو 2020 دبي مع فعاليات مهمة في ألمانيا، مثل يوم الوحدة الألماني في 3 أكتوبر، أي بعد يومين فقط من افتتاح الحدث الكبير، مع احتفالات رأس السنة في الجناح الألماني خلال موسم العطلات، والأسبوع الخاص بولاية مكلنبورغ فوربومرن من 24 حتى 30 يناير، والأسبوع الخاص ببرلين من 14 حتى 20 فبراير.

وتمكّن المجلس الوطني الألماني للسياحة من تحويل مبادرة ألمانيا وجهة سياحية إلى علامةٍ عالمية، حيث سلط الضوء على الثقافة الألمانية والتقاليد والطبيعة التي تستقطب شرائح مختلفة من السيّاح.

وبدأت ألمانيا باستقبال السياح الذين حصلوا على الجرعات الكاملة من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية ابتداءً من 25 يونيو. ويُنصح جميع المسافرين بالتحقق من متطلبات دخول الأفراد الخاصة بالولايات الألمانية قبل السفر.