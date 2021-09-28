«حديد الإمارات» يورد 60% من حديد التسليح لموقع «إكسبو»

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة حديد الإمارات، المصنّع المتكامل الرائد للحديد والصلب في الشرق الأوسط، عن توريد أكثر من 60% من حديد التسليح لموقع «إكسبو 2020 دبي»، وهو ما دخل في بناء القبة المركزية «الوصل بلازا»، وجسور المشاة، والحدائق والطرق، والممرات، والنفق الذي يربط مطار آل مكتوم الدولي بموقع «إكسبو 2020»، وغير ذلك.

كما قامت حديد الإمارات بتوريد 35 ألف طن متري من المقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الارتكازية عالية الجودة اللازمة لبناء أجنحة العديد من الدول المشاركة في المعرض الدولي الأكبر عالمياً.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: نفخر بتوفير منتجات متنوعة معتمدة ومعترف بها عالمياً، وعلى أعلى مستوى من الجودة والموثوقية تشمل جميع الدرجات والمواصفات؛ وتشكل مساهمتنا في هذا الحدث الهائل، من خلال إمداده بمنتجاتنا عالية الجودة مصدر إلهام لنا وإنجازاً يضاف إلى سجل إنجازات الشركة. واليوم، نكتب فصلاً جديداً في تاريخ شركتنا، من خلال دعم استضافة الدولة لأفضل نسخة من «إكسبو» في تاريخ المعرض.

وأوضح الرميثي: معرض «إكسبو 2020 دبي» تجربة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، حيث يجتمع العالم في مكان واحد استثنائي تسوده روح الأمل والتفاؤل، ولا ندخر جهداً في حديد الإمارات، بصفتنا أحد أكبر رواد الصناعة في المنطقة والمورد المفضل لمنتجات الصلب عالية الجودة في دولة الإمارات، من أجل دعم جهود التنمية الوطنية، لتعزيز مكانة دولة الإمارات، لتكون من أفضل الدول المتقدمة في العالم.

وقد استخدمت منتجات حديد الإمارات في بناء بعض من أشهر المعالم والمباني الأيقونية في دولة الإمارات، مثل جامع الشيخ زايد الكبير، وبرج خليفة في دبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، وحلبة مرسى ياس مارينا للسباقات، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وغيرها الكثير.

جناح هولندا

تفخر شركة حديد الإمارات بتوريد 2,500 طن متري من منتجات المقاطع الإنشائية، والألواح الارتكازية، والخدمات الهندسية المصممة خصيصاً، لتوفير الحلول المبتكرة إلى أحد أكثر الأجنحة ابتكاراً في معرض «إكسبو 2020 دبي». يقع جناح هولندا في منطقة الاستدامة، ويقدم نظاماً فريداً من نوعه وعلى أحدث طراز يتيح إنتاج المياه والطاقة والغذاء بشكل مستدام، من خلال ابتكارات تشمل مزرعة عمودية على شكل مخروط.

وعلّق الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات قائلاً: «تطور حديد الإمارات نموذج أعمالها لتوائم الاحتياجات المختلفة لعملائها، وتستثمر الكثير في تقديم مثل هذه الخدمات الهندسية القائمة على الحلول التي تلبي متطلبات التصميم الخاصة بالعميل».

ومن جهته، أعرب نيلز بومان، مدير الجناح الهولندي في «إكسبو 2020 دبي»، عن تقديره للحلول المصممة خصيصاً والمنتجات عالية الجودة التي تقدمها شركة حديد الإمارات، وأسهمت في إنشاء مثل هذا الهيكل المستدام الأول من نوعه، والذي يعكس الحلول والمفاهيم الأكثر ابتكاراً في مجال الاستدامة.

جدير بالذكر أن حديد الإمارات تعد أكبر منتج للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة والمنتج الوحيد للألواح الارتكازية المسحوبة على الساخن في المنطقة؛ وهي رابع مصنّع للصلب على مستوى العالم يحصل على شهادة نظام الجودة للمنتجات النووية من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين ASME. وتتطابق منتجات الشركة مع معايير أنظمة المباني الخضراء المحلية والدولية، كما تعتبر حديد الإمارات أول شركة مصنعة للحديد والصلب على مستوى المنطقة، وواحدة من 50 شركة على مستوى العالم يتم اعتمادها، وفق معايير نظام (LEED) للأبنية الخضراء.