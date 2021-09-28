"البيان" تتجول داخل الجناح الكوري في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

لا يستعرض الجناح الكوري الذي يقع في منطقة التنقل في المعرض الدولي إكسبو 2020 دبي، الثقافة الكورية الفريدة فحسب، وإنما أيضا تقنياتها المبتكرة ورؤيتها للمستقبل، من خلال هندسة معمارية يجسدها 1597 مكعبا تغطي واجهة المبنى، عبر حركة ديناميكية، وسلالم داخلية وخارجية تنقل الزائر إلى الفضاء المفتوح.

ويصنف الجناح الكوري ضمن أكبر خمسة أجنحة دولية مشاركة في "إكسبو 2020" وتبلغ مساحته 4651 متراً مربعاً ويمتد على خمسة طوابق، ويضم ساحات داخلية مفتوحة تشمل مساحة عرض لولبية الشكل تسمح للزوار بالاستمتاع بمشاهدة المناظر المحيطة به في موقع إكسبو 2020.

ويحمل الجناح شعار "كوريا الذكية، تنقل العالم إليك"، حيث يقدم للزائر تجربة ذكية تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل حيث يلتقي العالم الافتراضي بالواقع، من خلال لوحة تنبض بالفن والثقافة ورؤى المستقبل، ويسلط الجناح الضوء على مكانة كوريا الجنوبية في مجال الثورة الصناعية الرابعة من خلال أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء.

ويتلقى الزوار جهازا محمولا لدى استقبالهم ليبدؤوا رحلتهم الافتراضية من خلال تقنية التعرف على الوجه التي تم تصميمها في هذا الجهاز الذي سيرشدهم في رحلتهم للجناح، من خلال التفاعل التلامسي والصوتي والمرئي بينه وبين الزائر.



ويقدم الجناح نمط حياة إبداعياً قائماً على أساليب التواصل الجديدة ووسائل التنقل المستقبلية التي تهدف إلى التحول نحو مجتمع أكثر ارتباطاً واتصالاً مع إبراز التغيرات التي ستحدثها الابتكارات في كل من العالمين الافتراضي والواقعي، وأهميتها في بناء مجتمع المستقبل.

في جانب من الجناح توجد قاعة "السينما العمودية" التي تأخذ الزائر في رحلة افتراضية لتجربة التنقل الذكي في كوريا، والتعرف على الثقافة الكورية ونمط الحياة هناك، من خلال شاشة ضخمة، توجد في سقف القاعة، حيث يشاهدها الزوار أثناء استلقائهم على ظهورهم في هذه القاعة الفريدة.



يتفاجأ الزائر للجناح الكوري قبل أن يغادره بوجود 40 شاشة معلقة في الهواء في فناء الجناح، تتحرك في شكل تموجي، وتعرض كيف يتواصل الناس مع الطبيعة والتقنيات.



وسيضم جناح كوريا 1800 عرض خلال الـ 6 أشهر مدة المعرض، منها العروض الفلكلورية التقليدية الكورية، كما سيشهد مجموعة متنوعة من الأحداث منها اليوم الوطني الكوري الذي سيوافق (16 يناير 2022)، حيث سيقام الحدث في ساحة الوصل، تليها جولة لكبار الشخصيات في جناح كوريا، وحفلا موسيقيا في الهواء الطلق في حديقة اليوبيل، حيث سيغني فنانو موسيقى البوب العالميون.



وسيستضيف معارض وفعاليات ثقافية خلال أسبوع كوريا، بالإضافة إلى معرض كوريا للتكنولوجيا المبتكرة الذي سيقدم التقنيات الصناعية المبتكرة في كوريا ومعرض السفر الكوري لمدة ثلاثة أيام.

وتقدم منظمة السياحة الكورية معلومات مختلفة للراغبين في زيارة، كما ستقدم مؤسسة التراث الثقافي الكورية عروضاً ثقافية تراثية بالتعاون مع الفنانين تحت شعار "التراث الثقافي والفصول الأربعة.

كما يمكن للزوار تجربة الأطباق الكورية الصحية واللذيذة، بالإضافة إلى اقتناء الهدايا التذكارية، بما في ذلك الحرف الفنية التقليدية الكورية والبقالة والمنتجات الكورية.