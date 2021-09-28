أسبوع إجازة مدفوعة لموظفي «الإمارات دبي الوطني» للتطوع في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

أتاحت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لموظفيها إمكانية الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع للتطوع في الحدث الأضخم من نوعه، وذلك بصفتها شريكاً أول رسمياً لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية.

وتضم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني شبكة واسعة من المتطوعين، تتميز بمزيج متنوع من المواطنين والوافدين من جنسيات مختلفة، ويأتي ذلك تجسيداً لقيم التنوع التي تشتهر بها دولة الإمارات العربية المتحدة والمجموعة، والتاريخ المشرّف في مجال العمل التطوعي. ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال العمل التطوعي عبر برنامجه «إكستشينجر» الحائز على جوائز عدة. وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد كشف الأسبوع الماضي عن رؤيته الطموحة لمستقبل الخدمات المصرفية عبر منطقة مخصصة تمتد على مساحة 3 آلاف قدم مربعة في «شارع الوصل» في إكسبو 2020 دبي.

وقالت إيمان عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «انطلاقاً من إيماننا بشعار إكسبو 2020 دبي: «تواصل العقول وصنع المستقبل»، حرصنا منذ بداية شراكتنا كشريك أول رسمي للحدث الرائد أن نبني رابط فعلي يجمع بين موظفينا وإكسبو. وجاء ذلك استناداً إلى التزامنا الراسخ تجاه هذا الحدث الاستثنائي وتركيزنا على ثقافة التطوع ضمن المجموعة وتوفير التجارب الغنية لموظفينا داخل وخارج بيئة العمل. ويسعدنا اليوم أن يحظى موظفونا بفرصة المساهمة في هذا الحدث التاريخي إلى جانب آلاف المتطوعين الآخرين، وأن ندعمهم لتحقيق هذا الهدف عبر منحهم إجازة مدفوعة الأجر بالكامل للتطوع لمدة أسبوع».

وأضافت: «يعد برنامج التطوع في معرض إكسبو 2020 دبي أكبر برنامج من نوعه في الدولة، ويعكس النسيج المتنوع الذي تحتضنه بلادنا ويضم مشاركين من أكثر من 135 جنسية مختلفة. وتضم شبكة متطوعينا الواسعة أفراداً من بلدان عدة ومن مختلف أقسام المجموعة، يمثلون بالمجمل 85 جنسية مختلفة. ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني بالفعل سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال العمل التطوعي عبر برنامجه الحائز على الجوائز ’إكستشينجر‘».

وعلاوة على إجازة التطوع لمدة أسبوع في «إكسبو 2020 دبي»، يحصل جميع موظفي بنك الإمارات دبي الوطني على إجازة لمدة يوم واحد للتطوع كل عام في إطار برنامج «إكستشينجر». ومنذ إطلاقه في عام 2015، شهد البرنامج مساهمة المجموعة بأكثر من 145 ألف ساعة عمل تطوعية حتى تاريخه، ويضم حالياً نحو 4,300 عضو نشط من الموظفين وعائلاتهم وأصدقائهم وشركاء المجموعة.