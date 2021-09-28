مكتب تنظيم الإعلام يوقع مذكرة تفاهم مع إكسبو 2020 لتقديم خدمات إعلامية استثنائية

المصدر: البيان

بحضور نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وقع مكتب تنظيم الإعلام مذكرة تفاهم مع مكتب إكسبو 2020 دبي، بهدف تقديم الخدمات الإعلامية وتقديم خدمات استثنائية واستباقية لأجنحة الدول المشاركة وللإعلاميين القادمين لتغطية أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم.

وقع المذكرة الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الاعلام والدكتور طارق شيا النائب التنفيذي لرئيس مجلس الادارة.