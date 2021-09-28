حمدان بن محمد: نجمع العالم لنصنع المستقبل

المصدر: دبي - وام

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمنح موظفي حكومة دبي إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لتمكينهم وعائلاتهم من زيارة إكسبو 2020 دبي، بما يمثله الحدث العالمي الكبير من أهمية كونه المظلة التي سيجتمع تحتها العالم لعرض إبداعات وثقافات ومبتكرات تقدمها 192 دولة، وللمرة الأولى في المنطقة.

وقال سموه: «إكسبو حدث فريد يجتمع معه العالم في دبي حاملاً معه المعارف والثقافات والإبداعات من مختلف أنحاء الأرض.. هدفنا تطبيق شعار تواصل العقول وصنع المستقبل إلى واقع عملي ونتائج إيجابية ملموسة.. نريد لفريقنا أن يكون مواكباً للتطور العالمي ومطلعاً على الأفكار الخلاقة القادمة من مختلف مشارق الأرض ومغاربها».

كما قال سموه على «تويتر»: «عندما تتواصل العقول.. نصنع المستقبل من هنا، إكسبو 2020، بجهود فريق نقف له إجلالاً واحتراماً ونحن نرفع راية الامتنان، كما أشكر أفراد الخدمة الوطنية على جهدهم المثالي».

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بتوجيهات حمدان بن محمد.. إجازة استثنائية لموظفي حكومة دبي لزيارة إكسبو