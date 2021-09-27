«شايكوكان» شريك السلامة من الفيروسات لجناح الهند

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «شايكوكان» عن اختيارها شريك السلامة الرسمي لجناح الهند في «إكسبو 2020 دبي». وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم «شايكوكان» بتركيب جهازها المعتمد والفريد من نوعه والمثبت علمياً لإضعاف وتحييد الفيروسات والمساعدة على الحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا» في الأماكن المغلقة بمعدل فعالية تصل إلى 99.9%.

ويقدم جهاز «شايكوكان» أسطواني الشكل عند تركيبه حماية فعالة من الفيروس لمساحة ألف قدم مربعة، عند تشغيله ينتج الجهاز المبتكر فوتونات مكثفة آمنة للإنسان والحيوان والبيئة وعند انتقالها عبر الهواء واصطدامها بالأسطح تُكون هالة حماية سالبة الشحنة من الإلكترونات لتعادل الشحنة الموجبة للغلاف البروتيني للفيروس ما يحدث عملية الإضعاف والتحييد لفيروس كورونا المحمول على الأسطح والهواء. ويعمل الجهاز بفعالية للحماية من جميع طفرات الفيروس الحالية والمستقبلية لسلامة الناس وحمايتهم وكذلك لتمكين الشركات والأعمال من فتح أبوابها بأمان. بالإضافة إلى ذلك، لا يضر الجهاز بالنظام البيئي البكتيري الصديق والميكروبات التي تزدهر في البيئة والتي تعد ضرورية لمناعتنا.

وقال ديليب تشينوي، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند المشرف على جناح الهند في إكسبو: بطوابقه الأربعة ومعارضه الرائعة، يهدف جناح الهند إلى جذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم. ونظراً لأن موضوع إكسبو تواصل العقول وصنع المستقبل، يلتزم جناح الهند تسخير التطورات التكنولوجية لخلق عالم أكثر ذكاءً وأماناً وتوازياً. ويأتي تعاوننا مع شركة شايكوكان لتأمين الجناح الهندي بأجهزة إضعاف وتحييد الفيروسات شهادة على جهودنا في تهيئة البيئة المناسبة للزوار، وخاصة في أعقاب الوباء.

من جهته، قال ألوك شارما، الرئيس التنفيذي للشركة: دخلت الهند والإمارات في شراكات كثيرة على مدى عشرات السنين. يواجه العالم أحد أكبر التحديات في تاريخ البشرية الحديث. يعد إكسبو أحد أكبر الأحداث وأكثرها شهرة في العالم، ومناسبة رائدة للمساعدة على استعادة الحياة الطبيعية وتعزيز النمو الاقتصادي. نشكر اتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند على اختيار شايكوكان شريك السلامة الرسمي لجناح الهند. سيساعد ذلك على عرض التقنية الرائدة لجهاز «شايكوكان» الذي صنع في الهند لحماية العالم كله. هذه فرصة رائعة ليشهد العالم فعالية الجهاز في إضعاف وتحييد الفيروسات وحماية العارضين والزوار في جناح الهند.