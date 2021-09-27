تجسيد الفن في شعار «إلهامٌ من الطاقة» بجناح «اينوك» في «إكسبو»

المصدر: البيان



أعلنت مجموعة «اينوك»، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، عن تعاونها مع «تشكيل»، المركز متعدد التخصصات للفنون والتصميم والذي يتخذ من دبي مقراً له، بهدف تطوير أعمال فنية مبتكرة تجسّد شعار جناح المجموعة «إلهامٌ من الطاقة» وتخاطب زوار الحدث الأضخم من نوعه على مستوى العالم.

وفي إطار هذا التعاون، ابتكر الفنانان المبدعان وسام شوكت و«إل سيد» أعمالاً فنية مذهلة تعكس شعار «إلهامٌ من الطاقة» الذي يمثّل جناح اينوك المذهل في إكسبو 2020 دبي.

وقالت الشيخة لطيفة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، مؤسس ومدير مركز «تشكيل»، إن دولة الإمارات شهدت مسيرةً حافلةً بالإبداع والابتكار على مدار الأعوام الخمسين الماضية، ونجحت بذلك في ترسيخ مكانتها العالمية كدولة رائدة تحتضن مجتمعاً متعدد الثقافات وتحافظ على جذورها الراسخة من خلال قيم وتقاليد الأفراد الذين يعيشون على أرضها المعطاء. وبينما نتطلع قدماً نحو المستقبل، ندرك تماماً أهمية طاقة الخيال في توحيد طموحاتنا ورؤيتنا لنواصل سعينا لما وراء حدود الممكن. وانطلاقاً من إيماننا بدور الفنانين في تحفيز شغف المجتمعات ودفعها لتحقيق طموحاتها، نحن اليوم سعداء بالشراكة بين "إينوك" و"تشكيل" والتي أتاحت للفنانين الرائدين في الخط العربي المعاصر وسام شوكت وإل سيد فرصة إبداع أعمال فنية طموحة وذات أبعاد عميقة تعكس قوة الفن وقدرته على تمكيننا من تخيّل المستحيل".



من جهته، أعرب سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»عن فخره بالتعاون مع مركز «تشكيل» ، مؤكداً أنه من أبرز المؤسسات العالمية المرموقة في الفنون والتصميم بهدف تحفيز زوار إكسبو 2020 دبي على الانخراط في الحوارات حول موضوع مستقبل الطاقة بطريقة إبداعية مبتكرة، والاحتفاء في الوقت نفسه بالمواهب الاستثنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي".

ويستلهم جناح اينوك في إكسبو 2020 دبي تصميمه من خزانات النفط ويضم خمسة مبانٍ متميزة، منها أربعة مباني تأخذ الزوار في رحلة متعددة الحواس عبر مواضيع تشمل: استكشف- ماهية الطاقة؛ تفاعل- سبل الاستفادة من الطاقة؛ تواصل- احتياجات الطاقة؛ تخيّل- إمكانات الطاقة الواعدة.



وصمم الفنان العالمي الشهير «إل سيد» والمعروف بأسلوبه الفني الذي يجمع الرسم والنحت، بتصميم معرضاً فنياً عمودياً على الواجهة الأمامية للمبنى رقم 4، مستوحى من فنون الخط العربي التي يشتهر بها، ويقدم تصوراً جديداً لمفهوم الطاقة بما يعكس المقولة الشهيرة للروائي الفرنسي ستندال "الحب معجزة الحضارات".

ووظف وسام شوكت، الفنان والمصمم الحائز على الجوائز، سور درج المبنى رقم 3 كمنصة للتواصل مع زوار الجناح، مما جعل منه تحفةً فنية محفّزة للتفكير الخلاق وتثقيف وإلهام الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، والتفاعل معهم انطلاقاً من حيوية وديناميكية فنون الخط العربي العصرية.

تجدر الإشارة إلى أن جناح مجموعة اينوك في «إكسبو 2020 دبي» يصطحب زواره في رحلة ملهمة تستكشف دور الطاقة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ليفتح بذلك آفاقاً جديدة للتفاعل والحوار البنّاء لتطوير قطاع الطاقة. وتستمر الجولة في الجناح لمدة 15 دقيقة، تقدّم للزوار تجربة غير مسبوقة تجسّد شعار الجناح «إلهامٌ من الطاقة».