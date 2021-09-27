سفير السودان لدى الإمارات: دبي مركز عالمي للتواصل

المصدر: عصام الدين عوض

أكد محمد الكارب سفير السودان لدى الإمارات، أن دبي مركزاً عالمياً للتواصل، لافتاً أن فوز الامارات باستضافة «إكسبو 2020 دبي» يسعد مواطني دولة الإمارات وكافة والشعوب العربية.

وقال الكارب خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الأول في مقر القنصلية السودانية في دبي، حضور نبوية محمد محجوب المفوض العام لمعرض السودان في «إكسبو 2020 دبي» وأحمد عبدالرحمن القنصل السوداني في دبي والمناطق الشمالية، إن «امتلاك دبي بنية تحتية واسعة ومتكاملة أهلتها لاستضافة هذا الحدث الضخم، إذ تعد دبي إحدى مدن العالم ذات الحضور المميز، إن لم تكن أبرزها، لما تمتلكه من مراكز مالية مهمة، ساعدتها في استقطاب الكثير من الشركات العالمية من كافة القطاعات» .

وأوضح أن مشاركة السودان في هذا الحدث الأكبر تأتي عرفاناً كبيراً للدور الذي لعبته دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم الثورة السودانية، وتقديرا للعلاقات المتميزة بين الدولتين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»

وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله » واخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأضاف إن مشاركة الجناح السوداني تحت شعار «السودان أرض الفرص اللامتناهية» ستكون مميزة، حيث تعرض الفرص والامكانات التي يتميز بها السودان، ثقته بالمشاركة الفاعلة من جميع قطاعات الدولة في السودان، خصوصاً افراد الجالية السودانية المقيمة في الدولة.



حدث ضخم

وأعرب سفير السودان عن تفاؤله بأن يكون للجناح السوداني مكانة بارزة بين الأمم في هذه الدورة من معرض اكسبو دبي 2020 والتي سوف يتم افتتاحها بعد أسبوعين من الآن، مؤكداً أن السودان سيعرض كافة الإمكانات المتوافرة لديه من ثروات طبيعية ومعدنية وزراعية وسياحة والثروة البشرية التي يتميز بها السودان.

وأفاد بأن مشاركة السودان ضمن 190 دولة في هذا الحدث يعكس حقيقة الامكانات الاستثمارية الهائلة لبلادنا في مختلف المجالات، ومنها مجالات البترول والتعدين والغاز والتعليم .



لجان وشاشات عرض



من جهتها، أوضحت نبوية محمد محجوب المفوض العام لمعرض السودان في «إكسبو 2020 دبي» أنه تم رصد خمسة ملايين دولار ويأتي لجناح السوداني الذ يقام على مساحة 680 مترا ويتكون من 3 طوابق جاهز لاستقبال كافة الفعاليات والبرامج التي تليق بهذا الحدث العالمي، مشيرة إلى تشكيل لجان فنية وإعلامية لعكس الفعاليات والأحداث في بالجناح السوداني.

وأضافت إن الجناح سينظم 4 فعاليات متنوعة أسبوعياً، تشمل عرض العديد من الابتكارات، منها الاحتفاء باليوم الوطني السوداني ، مشيرة إلى أن المعرض يشكل فرصة سانحة لتطلعات الشعب السوداني لجذب الاستثمارات ، كما يعد فرصة لتبادل التجارب والرؤى والتفاهمات بين رجال الأعمال السودانيين مع نظرائهم في الدول المختلفة، معبرة عن أملها أن تتحقق إنجازات يشار اليها لمصلحة القطاع الاقتصادي الوطني .



وأكدت المفوض العام لمعرض السودان في «إكسبو 2020 دبي» تزويد كافة الطوابق بشاشات عرض حديثة وذكية لنقل الفعاليات مباشرة لكافة الجهات، إضافة إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التجارة ومشاركة كافة الوزارات والجهات السودانية في الحدث الأكبر، تشكيل العديد من اللجان للتعريف بالفعاليات والورش والبرامج.

بدوره، وصف أحمد عبدالرحمن القنصل العام لجمهورية السودان، معرض «إكسبو 2020 دبي» بأنه أكبر نافذة على العالم تفتح آفاقاً عالمية للمشاركين، وتسمح للجميع بعرض افضل الممارسات وأحدث الابتكارات والاختراعات العالمية وطرح الرؤى الدولية لتكنولوجيا المستقبل، لافتاً إلى أن الامارات أستكون ول وجهة تجمع العالم بعد «كوفيد 19» في نسخة استثنائية من معرض «إكسبو 2020 دبي» ليشارك العالم النموذج الاماراتي الفريد والناجح لسرعة التعافي من الجائحة والسيطرة عليها.



وختم حديثه بالقول «إن السودان أمام فرصة عظيمة لإعادة تقديم نفسه بصورة جديدة للتعريف بإمكاناته السودان في كافة المجالات خصوصاً في القطاع الزراعي، كما يعد فرصة للترويج للمنتج السوداني والاستثمار في القطاعات المختلفة ، اضافة الى تعريف العالم عن التغيرات التي طرأت على الساحة السودانية في كافة المناحي ، مبينا ان هناك الكثير من الفعاليات التي سوف تنتظم في الجناح السوداني سواء أكانت ثقافية ام اقتصادية أم خلافهما ، كما يعكس تصميم الجناح الفني التراث السوداني والحضارة السودانية الضاربة جذورها منذ القدم» .