إكسبو2020 دبي يطرح باقة اليوبيل بمزايا فريدة

المصدر: البيان

طرح إكسبو 2020 دبي باقة اليوبيل المميزة داعيا الجمهور للإحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو ، والاستمتاع بمزايا حصرية ووصول سلس وذكريات لا تنسى مع باقة اليوبيل.

وقال إكسبو 2020 دبي إن خمسين عاما تستحق احتفالا أسطوريا يتمثل مع باقة اليوبيل الخاصة والمميزة، التي تتضمن مزاياها:

بطاقة الدخول لحفل اليوبيل

إمكانية الدخول مع خمسة ضيوف من الممر السريع إلى إكسبو 2020 والوصول إلى مواقف سيارات كبار الشخصيات مع وصول حصري إلى صالة اليوبيل التي تشرف عليها إعمار.

دبوسين مطليين بالذهب عيار 24 قيراط بإصدار محدود عليهما شعار يوبيل إكسبو

ارتدوهما بفخر وشاركوهما مع أحبائكم. استلهمت الدبابيس من تجارة اللؤلؤ في الإمارات العربية المتحدة وتحمل على ظهرها نقشا لعبارات ملهمة.

جوازي سفر إكسبو

كونوا من أوائل الأشخاص الذين يحصلون على جواز سفر إكسبو 2020 لتوثيق رحلتكم في 191 جناحا دوليا.

وصول حصري إلى صالة اليوبيل التي تشرف عليها إعمار

استمتعوا بإطلالات استثنائية على ساحة الوصل أثناء تناولكم الأطعمة والمشروبات اللذيذة بصحبة ضيوفكم.

شاركوا تجربة إكسبو مع العائلة والأصدقاء والزملاء

متعة تسع الجميع، مع 4 تذاكر موسمية للموسم كاملا و30 تذكرة متعددة الدخول و10 تذاكر ليوم واحد.

جولات بصحبة مرشدين

بانتظاركم تجربة غنية في إكسبو 2020 مع العائلة والأصدقاء عند الحصول على 10 قسائم للمشاركة في جولاتنا بصحبة المرشدين في جميع أنحاء موقع إكسبو 2020.

نظرة من الأعلى على معرض إكسبو

لقد رأيتم إكسبو من الأرض، والآن يمكنكم الحصول على 5 قسائم لرؤيته من أعلى برج "الحديقة السماوية" الدوار.

صور تخلد اللحظات الخاصة

خلدوا هذه الذكريات الرائعة إلى الأبد مع 6 قسائم للتصوير.

بالإضافة إلى العديد من المميزات الإضافية.

10 قسائم للحصول على خدمة ركن السيارات، وملصق لمواقف سيارات كبار الشخصيات (الوصول إلى مواقف مخصصة لكبار الشخصيات على أساس أسبقية الحضور)، وتوفير خدمة كونسيرج مخصصة عند الحجز وللدعم، وأولوية الوصول إلى الفعاليات، والخصومات على الطعام والشراب في منافذ البيع المتميزة.