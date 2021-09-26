قسيمة مجانية للأطعمة والمشروبات بقيمة 100 درهم لزوار إكسبو دبي في أكتوبر

المصدر: دبي - بشار باغ

في عرض يشمل جميع أنواع تذاكر إكسبو 2020 دبي ويسري حتى 30 إكتوبر 2021، سيحصل زوار الحدث بعد زيارته لثلاث مرات في شهر أكتوبر على قسيمة طعام وشراب بقيمة 100 درهم لاستخدامها في الزيارات القادمة، وتأتي القسيمة إثر عرض خاص على تذكرة الدخول إلى الحدث خلال الشهر المقبل، إذ بإمكان الزائر الاستمتاع بدخول يومي غير محدود إلى إكسبو دبي طول شهر أكتوبر بسعر تذكرة الواحد وهو 95 درهم، ويتاح عرض التذكرة لغاية 15 أكتوبر. وتتيح لحاملها 10 حجوزات باستخدام الطوابير الذكية يوميا لزيارة الأجنحة المشاركة ومعالم الجذب، وبالتالي تجنب الانتظار الطويل في الطوابير.