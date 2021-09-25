سفراء الجناح البولندي.. طاقة ومواهب

المصدر: إعداد: فاتن صبح



أعربت بولندا عبر الموقع الرسمي البولندي المخصص لمعرض إكسبو 2020 دبي، عن فخرها بتقديم مجموعة سفراء جناح الدولة، حيث دعت الفنانين والمصممين والمبدعين لإيصال وجهة نظرهم حيال مشاركة بولندا في معرض إكسبو 2020 دبي. وأشارت إلى التركيز على مختلف التجارب والكفاءات والحساسيات وطرق التفكير.

مارتا سيكولسكا فرونسكا، مهندسة معمارية وشريكة في «واكسا» والشريك الإبداعي في تصميم المعرض ومشروع جناح بولندا في معرض إكسبو 2020 دبي. وقد شبهت تصميم جناح بولندا في المعرض بمشاركة الأبطال الرياضيين في الألعاب الأولمبية.

ماريوس نيونوف ميتيك، أحد كبار المصممين من استوديو «لينيفا» الذي يعتبر أن تصميم حضور بولندا في معرض دبي شرف كبير ومسؤولية عظمى.

كريستوف دوماراكزكي، الرسام ومبدع ملصقات الأفلام ومؤلف «الغابات والمناطق الرطبة» الذي يعرض في منطقة «بولندا المستوحاة من الطبيعة» ضمن الجناح.

توماس أوباسينسكي، المصمم الغرافيكي والفنان صاحب لوحة «كوست» المعروضة في منطقة «بولندا المستوحاة من الطبيعة» ضمن الجناح.

جوانا روزينيك، الفنانة والرسامة صاحبة عمل «بحيرات وأنهار» في منطقة «بولندا المستوحاة من الطبيعة» ضمن الجناح.

أغنيسكا بار، الفنانة ومبدعة الوحدة المميزة ضمن تركيبة «طاولة بولندا». وقد أعربت عن تقديرها كمصممة للحصول على فرصة التعليق الفردي على موارد بولندا والاقتصاد البولندي من خلال رمز بصري.

أوسكار زيتا، المهندس المعماري والفنان مبدع الوحدة المميزة ضمن تركيبة «طاولة بولندا». ويعتبر أن المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي فرصة لتقديم علامة «زيتا» لجمهور جديد.

ميكوتاج كرول، عضو مجلس إدارة، والرئيس التنفيذي لشركة «كونراد شيبيارد»، مصمم الوحدة المميزة ضمن تركيبة «طاولة بولندا». ويعتبر أن المشاركة والدعوة لمعرض إكسبو 2020 دبي لفتة تقدير لجهود الشركة، وشرف تمثيل بولندا.

مارتا مالوزيتز، مصممة أشكال في شركة أعمال السيراميك، «بوليسلافيك»، ومبدعة الوحدة المميزة ضمن تركيبة «طاولة بولندا». وقد أعربت عن سعادتها لفرصة إخبار قصة عرض السيراميك التقليدي المشكل يدوياً والملون أحد جوانب دولة بولندا.

مالغورزاتا شيفتز، المصممة التزيينية في شركة أعمال السيراميك، «بوليسلافيك»، ومبدعة الوحدة المميزة ضمن تركيبة «طاولة بولندا».

ماتشي شودا، مهندس معماري ومصمم، مبدع الوحدة المميزة ضمن تركيبة «طاولة بولندا». ويشير إلى أهمية إقامة معرض إكسبو 2020 دبي في ظل الأوقات العصيبة التي يعيشها العالم.

مونيكا شفيخ شكابنسكا، مديرة تطور الأعمال في شركة «بياب» للفضاء، ومبدعة الوحدة المميزة ضمن تركيبة «طاولة بولندا». وتعتبر أن المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي فرصة لإظهار قدرات الشركة في منطقة الشرق الأوسط.

بياتا شليفينسكا باراكوز، مصممة غرافيك ورسامة، صاحبة لوحة «ميدوز» في منطقة «بولندا المستوحاة من الطبيعة» ضمن الجناح.

مارتا لودفيسويسكا مارتيزو، صاحبة لوحة «جبال» في منطقة «بولندا المستوحاة من الطبيعة» ضمن الجناح.

باربرا فلوركزيك، طالبة من كلية تكنولوجيا المواد وتصميم الأنسجة من جامعة وودج للتقنية، ومصممة أزياء طاقم مضيفي الجناح البولندي.

فرقة «Fair Play Crew» للعروض الموسيقية الراقصة التي اعتبرت أن تأدية دور سفير بولندا في معرض إكسبو 2020 دبي فخر كبير.

آدم زدانوفيتش، صاحب «ماد بايسيكلز» الذي أكد أنه يريد من دبي أن يظهر للعالم كيفية استخدام الموارد لإبداع دراجات مميزة.

ناتاليا سليزوسكا، مصممة أزياء، وقد أكدت أن مشاركتها في معرض عالمي كإكسبو 2020 دبي شرف عظيم لها ولنشاطها الفني.

دوروتا سيرفا المدير الإداري، لأوركسترا مييتشيسلاف كارلوفيتش في شتشين وقد أشارت إلى أن المشاركة تتماشى مع فلسفة إبداع ملف ملفت للمؤسسة التي تديرها.

مونيكا براونتش، الشريك المؤسس لعلامة «كافتي» والشريك المبدع لمشاريع «Peconheiros» و«myhand» كما أنها مؤسسة جمعية «روح بولندا».