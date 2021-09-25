يعقوب سوافيك: إكسبو 2020 في عام الخمسين بأهمية ثنائية للإمارات وبولندا معاً

المصدر: دبي ـ اليازية البدواوي

ترى بولندا أن الشعب أثمن الموارد، ولذلك فإن جناحها المشارك بإكسبو يحمل سمات التنوع الغامر بين البيئة والطبيعة المتجددة، بحيث تختلف معارضها على أساس أسبوعي. ومن منطلق الأهمية الثنائية والتشابه القائم على الإنسان بين دولة الإمارات وبولندا، هنأ القائم بأعمال سفارة بولندا بالإنابة بالعاصمة أبوظبي، يعقوب سوافيك، دولة الإمارات قيادةً وشعباً بظفرها باستضافة هذا الحدث العالمي في فترة ما بعد الجائحة، كما بتزامن الحدث مع احتفالات الدولة بعام الخمسين.

وفي تصريحاته الخاصة لـ«البيان» أوضح سوافيك أن بلاده تتأهب للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي عبر برنامج طموح وشعار «الإبداع المستوحى من الطبيعة»، ليشهد العالم على القدرات الاقتصادية لبولندا والموهبة والإبداع، بحيث يستكشف زوار الجناح التفاصيل المعروضة كافة، ويطلعون على إرث وحضارة وتقدم بلد واقع في أوروبا الوسطى، يمكنهم زيارته عبر الإمارات وبالتحديد مدينة دبي.

يوم وطني

إبان احتفالات الإمارات بعام الخمسين، أوضح يعقوب سوافيك أن بولندا ستحتفل بيومها الوطني خلال الحدث يوم 7 ديسمبر من العام الجاري، أي بعد أيام قليلة من احتفالات الدولة بعام الخمسين.

1000 فعالية

من المعتزم أن يستضيف الجناح البولندي قرابة ألف فعالية مختلفة في توجهاتها، عملية واقتصادية وثقافية، وتسجيل أكثر من 2500 شركة بولندية لعرض منتجاتها في الجناح.