«المائدة البولندية» تروي قصة بلد وشعب عبر تركيبة فنية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تتسم «المائدة البولندية» بأنها العنصر الأبرز ضمن جناح بولندا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وستشكل منذ الأول من أكتوبر المقبل محطة اللقاءات متعددة الثقافات، ومحطة ترحيب بالزائرين، كما نقطة تواصل مع اللغة البولندية عبر إسقاط ضوئي تفاعلي، يعكس شعار الجناح القائل: «بولندا الإبداع المستوحى من الطبيعة». وتشكل الطاولة، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي الخاص بمشاركة بولندا في (إكسبو)، عملاً فنياً استثنائياً مصنوعاً من المواد الخام الأبرز في الدولة كالنحاس والزجاج والخشب والألمنيوم والسيراميك وحديد بناء اليخوت، وبأيدي حرفيين بولنديين من فنانين ومهندسين. وتجسّد بداية قصة بولندا التي ترويها كل زيارة، وتملأها الروايات واللهجات الثقافية النابضة ولقطات من هنا وهناك عن موارد بولندا والعلوم والتصاميم المعاصرة.

ويعد ائتلاف «ساينس ناو» و«ستيلار فايرووركس» و«تيلارت» مسؤولاً عن خلق المفهوم الإبداعي ورواية مسار الزوار في الجناح الهولندي المطبقة كونها تجارب أساسية ومحتوى مواد الوسائط المتعددة. وشكل الائتلاف مصدر «المائدة البولندية» التي أعدتها شركة «RAZ»، في حين أعدّ «Ejsak Group» الهيكل والعناصر الخشبية والطبقة التفاعلية.

وفي دبي سيقوم بسرد حكاية بولندا طلاب من خمس جامعات سيبذلون جهدهم لجعل كل زائر يشعر كأنه «في موطن الإبداع»، وقد أراد المبدعون للزيارة أن تشكل تجربة لا تنسى، فبنوا النموذج التفاعلي الاستثنائي الذي يحول الموجات الصوتية من كلمات تنطقها «المائدة البولندية» إلى نبضات ضوئية، وستكون المحاور متصلة عبر تدفق للضوء يرافق الزوار أثناء تنقلهم بين وحدات التركيبة. ويشكل ذلك مرجعاً رمزياً لثيمة معرض (إكسبو دبي) «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وفي معرض التعليق على المسألة، قال جاك لينك، مدير الإنتاج في «تيلارت»: شعرنا بأهمية توفير تجربة تسحر الزوار وتشرفهم لدى زيارة الجناح. وتشكل (المائدة البولندية) مسرح إلقاء التحيات وإجراء الأحاديث، وبفضل النموذج التفاعلي المبتكر، يمكن للانعكاس البصري لهذا التبادل الشفوي أن يبث الحياة في المائدة، ويسلط الضوء على المواد والقصص التي تُمثلها.

بدورهما جان بومييرني ولوكاس ألواست، المديران في شركتي «ساينس ناو» و«ستيلار فايرووركس» أشارا إلى الرغبة في خلق تركيبة لافتة يمكن أن تصبح رمز الجناح البولندي عبر دعوة الزوار لاستكشاف إمكان الاستلهام من العالم الطبيعي والتراث والتقنيات الجديدة بيئات متداخلة ثقافياً تؤكد ميزة كرم الضيافة البولندية، ومع أن المائدة تعد ملتقى زوار الجناح، ولكنها نقطة استقطاب للمبدعين والمهندسين والمقاولين، وقد بنيت من 120 وحدة من كتل خشب الدردار الممزوجة، وقد جسدت كل منها أحد جوانب بولندا بمناظرها الطبيعية وتضاريسها ومساحاتها الحضرية، واجتمعت في خوارزمية واحدة.