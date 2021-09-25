«ناميبيا» بإكسبو 2020: تستثمر الطاقة والتنقيب والسياحة والإرث الثقافي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

خصصت هيئة الإذاعة الناميبية مساحة ضمن تغطيتها للتحدث عن مشاركة دولة ناميبيا في معرض إكسبو 2020 دبي، وركز الحديث مع نانغولا أوانجا الرئيس التنفيذي لمجلس تنمية تشجيع الاستثمار على أربع محاور أساسية هي الطاقة والتنقيب والسياحة والإرث الثقافي. وقد أعربت أوانجا بداية عن مدى الحماسة لمشاركة ناميبيا في مثل هذا الحدث العالمي، حيث تتطلع لمشاركة الإرث الثقافي الغني مع العالم أجمع والمساهمة على مختلف المستويات.

وأشارت في الإطار إلى أن ناميبيا كانت من أولى الدول في العالم التي أدرجت في الدستور قوانين الحفاظ على البيئة بما ينطوي على الطاقة المتجددة والاستدامة ووقف تدمير العالم وحفظه للأجيال القادمة.

وقالت: «ننعم في ناميبيا بموارد طبيعية متعددة تمكننا من المساعدة في جعل العالم أكثر خضرة والحرص على استدامته لمستقبل الأجيال».

وبوصفها المفوض العام لجناح دولة ناميبيا في إكسبو، أكدت أوانجا أهمية إبراز حضور بلادها وأن ممثلي مجلس تشجيع الاستثمار ومختلف هيئات الدولة ووزارتها بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والطلاب الذين سيحرصون على إبراز مختلف جوانب الحضارة والتجارة والاستفادة من الفرص المتعددة.

وفصلت من جهة أخرى مهمات وفود شركات الأعمال التي ستحضر إلى معرض إكسبو مزودة بالخطط والاستراتيجيات، لافتةً إلى دور مجلس تشجيع الاستثمار في تسهيل العمليات وتلبية التوقعات، إلى النقاشات التي أجراها مع مختلف القطاعات لضمان أفضل تمثيل وتحقيق أهداف المشاركة. ولفتت إلى تنظيم عدد من اللقاءات الافتراضية والواقعية لمنح الشركات الفرص المتعددة لناحية إقامة الشراكات ضمن مختلف القطاعات وفتح مسارات التجارة والانفتاح على الأسواق وشريحة أوسع من العملاء.

وأعربت عن أملها في أن يسفر ذلك عن دفع عجلة الأعمال وتعزيز الشراكات بين ناميبيا والعالم وتوسيع الاستثمارات انطلاقاً من دبي. وتحدثت أوانجا كذلك عن شعار جناح ناميبيا «الحفاظ على الثروات الطبيعية لأجيال المستقبل»، وارتباطه بشعار معرض إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل» متطرقة إلى أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وخطة التنمية الوطنية في ناميبيا رؤية 2030. وفي الختام أعربت عن أملها بأن يحقق جناح ناميبيا نجاحات وإنجازات خلال معرض إكسبو 2020 دبي وأن يحصد الاهتمام والتميز كمنصة مهمة على الساحة الدولية من خلال مؤشرات ملموسة سيما في مجالي السياحة والاستثمار والأعمال في ناميبيا.