4000 معاملة تنجزها دبي الجنوب لدعم الدول المشاركة في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

علنت مؤسسة مدينة دبي للطيران والشركة التابعة لها دبي الجنوب، عن إنجاز ما يزيد على 4,000 معاملة من خلال منصتها المتكاملة «إيكونيكس» التي تم تطويرها لتوفير التواصل المرن والموحد بين دبي الجنوب وجميع الكيانات والسلطات المحلية الأخرى المتعلقة بمعرض إكسبو من خلال بوابة ذكية موحدة لجميع الخدمات، في إطار حرصها على توفير الدعم للدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، وضمان اكتمال جميع أعمال تطوير أجنحة المشاركين الدوليين ضمن الفترة الزمنية المتفق عليها.

وقدمت كل دولة مشاركة حزمة تصاميم ومخططات رئيسة، وتمت مراجعة جزء منها داخلياً، وخاصة تلك المتعلقة بالتصميم الإنشائي والهندسة المعمارية، بينما تمت مشاركة ومناقشة الجوانب الأخرى مع السلطات المحلية للحصول على آرائها وإصدار شهادات عدم الممانعة لها. وبعد الانتهاء من أعمال المراجعة والتقييم من قبل جميع الأطراف المعنية، تم تجميع الحزم كافة، وإحالتها إلى اللجان التنظيمية المختصة في معرض إكسبو 2020 دبي.

ومن بين الخدمات التي تم توفيرها، قيام دبي الجنوب بمراجعة واعتماد 252 تصميماً داخلياً مُجهزاً لأجنحة ومرافق موزعة في مناطق مختلفة في إكسبو 2020، بالإضافة إلى إصدار 93 رخصة بناء للدول المشاركة ومشاريع أخرى ومنها على سبيل المثال الجناح الرئيس في منطقة الفرص ومهبط الطائرات العمودية وساحات الاستقبال الرئيسة وإكسبو مول ومحطات الكهرباء الرئيسة الثلاث، فضلاً عن مبانٍ وخدمات مختلفة. وتمت مراجعة التصاميم واعتمادها بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، كما تم إصدار التصاريح وشهادات الإنجاز للعديد من المطاعم المحلية والدولية الشهيرة في إكسبو 2020 دبي بعد حصولها على الاعتمادات التشغيلية اللازمة من السلطات المحلية الأخرى. وتم أخيراً الانتهاء من عمليات التفتيش النهائية لجميع الدول المشاركة في الوقت المناسب للتأكد من جهوزيتها التامة يوم الافتتاح.

وعلاوة على ذلك، أكد مشروع محمد بن راشد للطيران، أول منطقة حرة مخصصة لخدمات الطيران على مستوى المنطقة في دبي الجنوب، استعداده التام لاستقبال الزوار، وتقديم أفضل الخدمات لهم عبر مبنى الطيران الخاص في المشروع. ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين دبي الجنوب والمؤسسات الحكومية المختلفة، للتأكيد على مكانة الإمارة، وعلى نحو يعكس سمعتها المرموقة التي تعززت على مدى عقود.

وتم تجهيز مبنى الطيران الخاص لاستقبال أعداد كبيرة من كبار الشخصيات والمشاركين، بالتنسيق مع منظمي المعرض والجهات الحكومية المعنية الأخرى، في ضوء التوقعات التي ترجح زيادة عدد المسافرين من كبار الشخصيات عبر المبنى خلال الحدث العالمي. وستتم زيادة عدد مرافق اختبار كورونا لضمان قضاء المسافرين أقل وقت ممكن في المبنى. وعلاوة على ذلك، سيكون المشغلون الأرضيون في مشروع محمد بن راشد للطيران على أتم جهوزية للترحيب بالزوار واستقبالهم وفق أعلى المعايير.

ومن أبرز المنجزات الأخرى قرب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «دبي هيليبارك» Dubai Helipark، مركز الطائرات العمودية التابع لمشروع محمد بن راشد للطيران، بهدف تلبية احتياجات كبار الشخصيات الذين يودون الاستفادة من أفخم وسائل النقل الحصرية لحضور المعرض، والتنقل جواً إلى العديد من مهابط الطائرات العمودية في جميع أنحاء دولة الإمارات. وستعمل خدمات تموين الطائرات التابعة لطيران الإمارات من خلال منشأتها في مشروع محمد بن راشد للطيران، لمواكبة الطلب المتزايد للمسافرين القادمين عبر مبنى كبار الشخصيات.

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران: «في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى ما ستقدمه دبي في المعرض، يسعدنا الإسهام في هذا الحدث العالمي الضخم. وتتمثل مهمتنا بدبي الجنوب بالتناغم مع المبادرات والأنشطة الحكومية، وخاصة تلك الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة على الخريطة العالمية. ومما لا شك فيه أن الجهود المخلصة للجهات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء دبي لدعم الحدث ستكون بمقام شهادة على العزيمة الصادقة التي غرستها قيادتنا الرشيدة وكرستها في مواطنيها».

وتم إطلاق دبي الجنوب مشروعاً لحكومة دبي في عام 2006، ويعد مدينة تبلغ مساحتها 145 كيلومتراً مربعاً في إطار مخطط رئيس يقوم على أساس إسعاد الفرد. ويتم تقديم المدينة أنها مشروع حضري رائد بدبي صمم من أجل توفير 500,000 فرصة عمل في بيئة اقتصادية متكاملة تدعم جميع أنواع الأعمال والصناعات.