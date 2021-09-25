طرق دبي تكشف كافة التفاصيل الخاصة بالمحطات والحافلات المخصصة لنقل زوار إكسبو

المصدر: البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم، كافة التفاصيل الخاصة بالمحطات والحافلات المخصصة لنقل زوار إكسبو 2020 دبي .

وقالت الهيئة إنه ولتسهيل حركة تنقل زوار معرض إكسبو من مختلف إمارات الدولة، خصصت هيئة الطرق والمواصلات 203 حافلات: (حافلات إكسبو) لخدمة ونقل زوار معرض إكسبو 2020 دبي، من 18 محطة، بواقع تسع محطات في دبي، وتسع محطات موزعة على مختلف إمارات الدولة، وسيكون تقديم خدمة حافلات المواصلات العامة في دبي مجاناً للركاب، من تسع محطات ومواقف، إضافة إلى خطين لنقل الزوار من الفنادق مباشرة إلى موقع الحدث.

وحددت الهيئة 126 حافلة لنقل الركاب من تسع محطات ومواقف في دبي لموقع المعرض والعكس، وهي نخلة جميرا، والبراحة، والغبيبة، واتصالات والقرية العالمية، والمدينة العالمية، وواحة دبي للسيلكون، ودبي مول، ومطار دبي الدولي: (المبنى رقم 3)، ويتراوح عدد الرحلات اليومية من 455 إلى 476 رحلة، كما توفر الهيئة خدمة نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض الثلاث وهي: (الفرص، والتنقل، والاستدامة)، وكذلك خدمة حافلات داخلية لنقل الزوار بين البوابات داخل المعرض: (حافلات تنقل الجمهور).

وستشغل الهيئة 77 حافلة لنقل زوار المعرض من تسعة مواقع خارج دبي، منها ثلاث محطات في مدينة أبوظبي، وهي محطة مطار أبوظبي الدولي، ومحطة أبوظبي الرئيسة للحافلات، ومحطة المارينا مول، وواحدة في مدينة العين هي محطة العين للحافلات، ومحطتان في الشارقة، هما محطة الجبيل للحافلات، ومحطة مويلح، إضافة إلى محطة رأس الخيمة للحافلات، ومحطة عجمان للحافلات، وموقف الحافلات بالقرب من سيتي سنتر الفجيرة، وستكون هناك 193 رحلة يومياً خلال أيام الأسبوع، ترتفع إلى 213 رحلة خلال نهاية الأسبوع (يومي الخميس والجمعة).

9 محطات

أنشأت هيئة الطرق والمواصلات تسع محطات لحافلات المواصلات العامة، لخدمة زوار معرض إكسبو، موزعة على المناطق الحيوية في دبي، وهي: الغبيبة، واتصالات، والبراحة، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة العالمية، ومطار دبي الدولي: (المبنى رقم 3)، ونخلة جميرا، ودبي مول، والقرية العالمية.

وروعي في تنفيذ محطات حافلات إكسبو، توفير متطلبات ومعايير تكامل المواصلات، وتعزيز الترابط بين مكونات المدينة، لتسهيل وصول السكان من وإلى محطات وسائل النقل الجماعي، وضمان وصول المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية لتلك الوسائل بطريقة آمنة وسهلة، إلى جانب توفير بيئة مؤهلة لأصحاب الهمم، وتعزيز الربط بين محطات وسائل النقل المختلفة والمشاريع التطويرية، ومناطق الجذب المحيطة بالمنطقة، عبر تطوير متطلبات الميل الأول والأخير، ومن خلال توفير مجموعة عناصر، ومتطلبات تكامل المواصلات، مثل مواقف حافلات المواصلات العامة، ومسارات الدراجات الهوائية، ومعابر المشاة، والزراعة التجميلية حسب المنطق، ومواقف الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع السكان على المشي واستخدام وسائل التنقل الفردية.

الجيل الجديد

تعد محطة الغبيبة للحافلات من الجيل الجديد لمحطات حافلات المواصلات، وتتميز بتصميمها النموذجي الفريد الذي يجمع بين الحلول المبتكرة والفعالة للتصاميم الهندسية وبين النظام العصري في تقديم خدمات وسائل النقل الجماعية، كما تتميز بتكاملها مع محطات وسائل النقل الجماعي، وهي مترو دبي ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة، وروعي في تصميمها تلبية متطلبات الاستدامة البيئية واحتياجات فئة أصحاب الهمم، وتضم ستة مبان، تبلغ مساحتها 2452 متراً مربعاً، وتشتمل على مساحات مكتبية، ومساحات لخدمة المتعاملين ومحلات تجارية ومطاعم، وتضم 50 موقفاً للحافلات، و48 موقفاً للمركبات، و34 موقفاً لمركبات الأجرة، و60 موقفاً للدراجات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 15000 راكب يومياً، فيما يقدر عدد الركاب اليومي بنحو 10500 راكب يومياً.

وتتصل محطة حافلات اتصالات بصورة مباشرة مع محطة مترو اتصالات على الخط الأخضر لمترو دبي، وتتألف من مبنى أرضي وميزانين، وتبلغ مساحتها 708 أمتار مربعة، وتشتمل على مساحات مكتبية، ومساحات لخدمة المتعاملين، وتضم 24 موقفاً للحافلات، و20 موقفاً لمبيت الحافلات، و50 موقفاً للدراجات الهوائية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 4500 راكب، ويقدر عدد مستخدمي المحطة بنحو 3000 راكب يومياً، ترتفع إلى 4100 راكب خلال معرض إكسبو 2020، وتخدم المحطة سبعة خطوط للحافلات ترتفع إلى ثمانية خطوط في فترة معرض إكسبو.

أحدث الحافلات

وتمتاز الحافلات المخصصة لنقل زوار معرض إكسبو، بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة، وكذلك مطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة "يورو 6" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومزودة بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وروعي في تصميم الحافلات وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة الدخول والخروج، وتوفير مكان مخصص لأصحاب الهمم، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة، وتسعى الهيئة من خلال توفير هذه الحافلات أن تكون وسائل النقل الجماعي هي الخيار المفضل لتنقل زوار المعرض.

مركبات الأجرة والليموزين

توفر هيئة الطرق والمواصلات 15000 مركبة أجرة ونقل فاخر (ليموزين)، لخدمة الامارة وزوار معرض إكسبو 2020، منها 9710 مركبات أجرة، و5681 مركبة للنقل الفاخر (ليموزين)، يمكن حجزها عبر خدمة الحجز الإلكتروني (أوبر) و(كريم)، وأضافت الهيئة 10 مركبات لخدمة فئة أصحاب الهمم في موقع اكسبو 2020.