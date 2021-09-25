طرق دبي تعلن مواعيد عمل منظومة النقل الجماعي الخاصة بـ إكسبو

المصدر: البيان

أعلن معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات،مواعيد عمل منظومة النقل الجماعي الخاصة بـ إكسبو 2020 دبي ،مؤكدا جاهزية البنية التحتية الخاصة بشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي، لتوفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة للمشاركين وزوار معرض إكسبو 2020 دبي، من مختلف مناطق إمارة دبي، ومن باقي إمارات الدولة

وقال معاليه : سيبدأ تشغيل محطة إكسبو 2020 لمترو دبي في الأول من أكتوبر تزامناً مع الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو، وسيقدم مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، خدماته للركاب خلال الأيام من السبت حتى الاربعاء من الساعة 5:00 صباحاً، حتى الساعة 1:15 بعد منصف الليل، ويوم الخميس من الساعة 5:00 صباحاً حتى 2:15 بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً، حتى الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، وسيكون زمن التقاطر خلال ساعات الذروة دقيقتين و38 ثانية، فيما يبدأ ترام دبي في تقديم خدماته خلال الأيام من السبت حتى الخميس، من الساعة 6:00 صباحاً، حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً، حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

وستعمل خدمة حافلات المواصلات العامة (حافلات إكسبو)، من الساعة 6:30 صباحاً، وتستمر حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض، فيما تبدأ خدمة نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض الثلاث في الساعة 9:00 صباحاً، حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض، وتبدأ خدمة حافلات نقل الزوار بين البوابات داخل المعرض: (حافلات تنقل الجمهور)، من الساعة 6:30 صباحاً، حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض، ويستمر تقديم خدمة مركبات الأجرة والحجز الإلكتروني على مدار الساعة.

وفي إطار متصل كشف حميد الطائر عن أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي وضعت عدة خطط فنية لإدارة الحشود في موقع ومحيط الحدث من خلال وضع آلية لتنقل وحركة زوار المعرض باستخدام وسائل النقل المختلفة من خلال محطات المترو ومحطات الحافلات داخل الإمارة وخارجها، إضافة إلى مركبات الأجرة الموزعة في موقع الحدث، كما وضعت الهيئة خطة لإدارة الحركة المرورية للمركبات على شبكة الطرق المحيطة والتقاطعات المرورية ضمن موقع الحدث خلال أيام وعطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى الأيام التي تـُقام فيها فعاليات ومناسبات كبرى خلال فترة المعرض، كما وضعت الهيئة خططاً بديلة للتعامل مع جميع الفرضيات المحتملة في حال حدوث ازدحامات مرورية، لضمان انسيابية الحركة المرورية بشكل دائم على مدار أيام الحدث، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت أيضاً خططاً للتواصل والاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات، وتشمل وضع حلول لمختلف الفرضيات المحتملة، وخططا متنوعة لتطبيق التحويلات المرورية الفورية في حال حدوث أية إغلاقات على جميع الطرق والتقاطعات المحيطة بموقع الحدث.