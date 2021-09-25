طرق دبي: 15 مليار درهم حجم مشاريع البنية التحتية للطرق ومنظومة النقل لـ إكسبو

المصدر: البيان

أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، جاهزية البنية التحتية الخاصة بشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي، لتوفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة للمشاركين وزوار معرض إكسبو 2020 دبي، من مختلف مناطق إمارة دبي، ومن باقي إمارات الدولة، حيث أنجزت الهيئة بفضل الدعم والرعاية الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 15 مشروعاً لخدمة معرض إكسبو 2020، تُقدّر قيمتها بأكثر من 15 مليار درهم، أهمها مسار 2020 لمترو دبي بطول 15 كيلومترا، الذي يضم سبع محطات، وشراء 50 قطارا بتصاميم داخلية جديدة توفر راحة أكثر للركاب، وذات طاقة استيعابية أكبر، وتنفيذ شبكة واسعة من الطرق بطول 138 مسرب كيلومتر، وتنفيذ تسعة تقاطعات مجسرة، وتوفير أكثر من 200 حافلة مواصلات عامة، وفق أحدث المواصفات العالمية، وتخصيص 18 محطة وموقفا للحافلات موزعة على المناطق الحيوية في دبي، والمدن الرئيسة في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب توفير أكثر من 15 ألف مركبة أجرة وليموزين، وكذلك إدارة 30 ألف موقف للمركبات في موقع معرض إكسبو، وتوظيف التقنيات الذكية والتطبيقات والذكاء الاصطناعي لتسهيل حركة تنقل زوار معرض إكسبو عبر المترو والحافلات ومركبات الأجرة، كما شملت استعدادات الهيئة لاستضافة هذا الحدث العالمي، تنفيذ مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وهو من أحدث مراكز التحكم المروري في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية في إدارة الحركة المرورية.

وقال معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين: عملت هيئة الطرق والمواصلات، منذ اللحظة الأولى لإعلان فوز مدينة دبي، باستضافة معرض إكسبو 2020، على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بتنفيذ بنية تحتية متكاملة من شبكات الطرق وأنظمة المواصلات المختلفة، لتوفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة للمشاركين وزوار معرض إكسبو 2020، من داخل الدولة وخارجها، لتكون زيارة المعرض، كما أرادها سموه، تجربة مميزة للجميع ودورة استثنائية في تاريخ معارض إكسبو.

ساعات تقديم الخدمة

وأضاف: سيبدأ تشغيل محطة إكسبو 2020 لمترو دبي في الأول من أكتوبر تزامناً مع الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو، وسيقدم مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، خدماته للركاب خلال الأيام من السبت حتى الاربعاء من الساعة 5:00 صباحاً، حتى الساعة 1:15 بعد منصف الليل، ويوم الخميس من الساعة 5:00 صباحاً حتى 2:15 بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً، حتى الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، وسيكون زمن التقاطر خلال ساعات الذروة دقيقتين و38 ثانية، فيما يبدأ ترام دبي في تقديم خدماته خلال الأيام من السبت حتى الخميس، من الساعة 6:00 صباحاً، حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً، حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

وستعمل خدمة حافلات المواصلات العامة (حافلات إكسبو)، من الساعة 6:30 صباحاً، وتستمر حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض، فيما تبدأ خدمة نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض الثلاث في الساعة 9:00 صباحاً، حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض، وتبدأ خدمة حافلات نقل الزوار بين البوابات داخل المعرض: (حافلات تنقل الجمهور)، من الساعة 6:30 صباحاً، حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض، ويستمر تقديم خدمة مركبات الأجرة والحجز الإلكتروني على مدار الساعة.

إدارة الحشود

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الهيئة وضعت عدة خطط فنية لإدارة الحشود في موقع ومحيط الحدث من خلال وضع آلية لتنقل وحركة زوار المعرض باستخدام وسائل النقل المختلفة من خلال محطات المترو ومحطات الحافلات داخل الإمارة وخارجها، إضافة إلى مركبات الأجرة الموزعة في موقع الحدث، كما وضعت الهيئة خطة لإدارة الحركة المرورية للمركبات على شبكة الطرق المحيطة والتقاطعات المرورية ضمن موقع الحدث خلال أيام وعطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى الأيام التي تـُقام فيها فعاليات ومناسبات كبرى خلال فترة المعرض، كما وضعت الهيئة خططاً بديلة للتعامل مع جميع الفرضيات المحتملة في حال حدوث ازدحامات مرورية، لضمان انسيابية الحركة المرورية بشكل دائم على مدار أيام الحدث، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت أيضاً خططاً للتواصل والاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات، وتشمل وضع حلول لمختلف الفرضيات المحتملة، وخططا متنوعة لتطبيق التحويلات المرورية الفورية في حال حدوث أية إغلاقات على جميع الطرق والتقاطعات المحيطة بموقع الحدث.

طرق وجسور

ولضمان انسيابية الحركة المرورية التي تخدم معرض إكسبو 2020 دبي، والمشاريع المستقبلية في المنطقة، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، مشروع تطوير شبكة الطرق المحيطة بموقع المعرض، شملت تطوير تسعة تقاطعات مجسرة، توفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، تضمنت تنفيذ 64 جسراً، بطول إجمالي يبلغ 13 كيلومتراً، وخمسة أنفاق: (صندوقية) بطول 450 متراً، وتنفيذ طرق بطول 138 مسرب كيلومتر، وتوفير 25 مساراً لدخول المركبات لموقع المعرض، و21 مساراً للخروج من الموقع، وستقوم الهيئة بإدارة قرابة 30 ألف موقف للمركبات في موقع معرض إكسبو، موزعة على عدد من المناطق: (الفرص، والتنقل، والاستدامة، والعالم، ومواقف نيسان)، وستتولى الهيئة إدارة هذه المواقف، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية لإدارة المواقف لضمان انسيابية حركة المركبات، وعملية دخولها وخروجها من المواقف بصورة آمنة، حيث ستـُـستخدم اللوحات المرورية الذكية، وإدارة المواقف من خلال نظام ذكي متصل بمركز مراقبة الحركة المرورية للاستدلال على المواقف المتوفرة ضمن موقع الحدث، ووُضعت خطط بديلة للتعامل مع امتلاء المواقف، وذلك من خلال الاستعانة باللوحات المرورية الذكية المتوزعة على الطرق الخارجية والداخلية، إلى التوجه للمواقف البديلة.

ونظراً لضخامة مشاريع الطرق، فقد جرى تقسيمها إلى ست مراحل، أنجزت جميعها في مطلع عام 2020، وشملت:

• تطوير تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو، وذلك بتحويل الدوار السابق على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في كل اتجاه، وزيادة عدد مسارات شارع إكسبو من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء طرق خدمة في كلا الاتجاهين، مع توفير حركات الالتفاف الحرة المجسرة؛ وساهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية من 16500 مركبة في الساعة إلى 69000 مركبة في الساعة.

• تنفيذ تقاطعين مجسرين على شارع الشيخ محمد بن زايد لتأمين حركة الدخول والخروج من وإلى موقع المعرض، الأول: (تقاطع إكسبو) ويخدم الحركة المرورية القادمة من دبي والشارقة والإمارات الأخرى، لدخول مواقف المركبات في موقع معرض إكسبو 2020، والثاني: (تقاطع مطار آل مكتوم) ويخدم الحركة المرورية القادمة من دبي والشارقة والإمارات الأخرى باتجاه موقع المعرض، إضافة إلى أعمال طرق بطول 16 كيلومترا، ويسهم هذا المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 21600 مركبة في الساعة، إلى 45000 مركبة في الساعة للمدخل الجنوبي، و48200 مركبة في الساعة للمدخل الشمالي.

• تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع إكسبو، جرى خلاله تحويل الدوار المحكوم بإشارة ضوئية إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، ليسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 5000 مركبة في الساعة إلى 62100 مركبة في الساعة، كما يوفر حركة مرورية مباشرة إلى معرض إكسبو باتجاه الغرب على طريق إكسبو، وسعة مرورية إضافية لحركة المرور من معرض إكسبو باتجاه شارع إكسبو وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وهو ما يسهم في تقليل زمن الرحلة وانسيابية الحركة المرورية.

• تطوير ثلاثة تقاطعات وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، حيث جرى تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع اليلايس وتحويله إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في مختلف الاتجاهات، وتطوير التقاطعين الثاني والثالث عبر إنشاء جسرين بمسارين في كل اتجاه على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، محكومين بإشارات ضوئية لتوفير الحركات المرورية التي تخدم مجمع دبي للاستثمار، وإنشاء طريق خدمي بسعة مسارين في كل اتجاه على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع اليلايس، إضافة إلى تطوير مداخل مجمع دبي للاستثمار على شارع اليلايس، الذي ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للشارع من 7800 مركبة في الساعة إلى 49800 مركبة في الساعة في منطقة التقاطع الحر، ومن 4800 مركبة في الساعة إلى 28800 مركبة في الساعة في التقاطعات المحكومة بإشارات ضوئية.

• تطوير تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو، وذلك بتحويل الدوار السابق إلى تقاطع مجسر، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، وزيادة عدد مسارات شارع إكسبو من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، وتطوير شارع الإمارات بطول قرابة خمسة كيلومترات، وإنشاء طرق خدمية، وأسهم ذلك في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 2000 مركبة في الساعة إلى 54000 مركبة في الساعة.

• تطوير شارع إكسبو، وذلك بتنفيذ جسور بطول 2.6 كيلومتر، وطرق بطول قرابة ثلاثة كيلومترات، وزاد عدد مسارات شارع إكسبو من ثلاثة إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، مع إضافة طرق خدمية لتحسين الوضع المروري للطرق الحالية، ورفع شارع إكسبو عند تقاطعه مع شارع الأصايل، بجسر طوله 800 متر، وسعة ستة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء جسرين آخرين لربط شارع إكسبو بطريق الخدمة في المنطقة بطول كيلومتر واحد، لتوفير حركة انسيابية من وإلى موقع معرض إكسبو، وساهم افتتاح المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 24200 مركبة في الساعة إلى 37800 مركبة في الساعة.

مسار 2020

وتعزيزاً للدور الكبير لمترو دبي الذي يعد العمود الفقري لنظام النقل الجماعي، ودوره المحوري في حركة التنقل اليومية للسكان، والمنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي حققها منذ تشغيله في 9/9/2009، نفذت هيئة الطرق والمواصلات، مسار 2020 لمترو دبي، الذي يمتد من محطة جبل علي على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020، بطول 15 كيلومتراً، ويضم سبع محطات، ويوفر تنقلا آمناً وسهلاً لزوار معرض إكسبو ومناطق دبي على حد سواء.

ويخدم مسار 2020 مناطق ذات كثافة سكانية عالية تقدر بأكثر من 270 ألف نسمة، تضم مناطق الحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للجولف، ومجمع دبي للاستثمار، إلى جانب موقع معرض إكسبو 2020 دبي.

وتقدر الطاقة الاستيعابية للمسار بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين: (23 ألف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة)، ويتوقع أن يصل عدد مستخدميه إلى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030، كما يتوقع أن يستخدم قرابة 35 ألف زائر يومياً محطة إكسبو 2020 للوصول إلى موقع المعرض خلال أيام الأسبوع، ويرتفع العدد لنحو 47 ألف زائر يوميا خلال أيام نهاية الأسبوع، ويمثل هذا العدد قرابة 29% من إجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو.

ويضم مسار 2020، سبع محطات: (محطة واحدة انتقالية، و3 محطات علوية، ومحطتين تحت الأرض، ومحطة أيقونة: إكسبو 2020)، وتتراوح مساحة المحطات العلوية في المسار بين 8100 و8800 متر مربع، فيما تتراوح مساحة المحطتين النفقيتين بين 27000 و28700 متر مربع، وتبلغ مساحة محطة إكسبو 18800 متر مربع.

وحملت التصاميم الخارجية للمحطات أنماطاً معمارية مميزة مطورة عن تصاميم المحطات على طول خطي المترو الأحمر والأخضر، وتشتمل على أربعة أنماط، وهي المحطة الأيقونة داخل موقع معرض إكسبو 2020، والمحطة التبادلية للربط بين مسار 2020 والخط الأحمر لمترو دبي عند محطة جبل علي، وهي مشابهة لتصميم محطات المترو السابقة، وذلك حفاظاً على هوية وشكل المحطات على شارع الشيخ زايد، أما النمطان الآخران للمحطات العلوية والنفقية، فقد روعي فيها توفير طاقة استيعابية أكبر من المحطات الموجودة حالياً في الخط الأحمر، وإضافة لمسات تصميمية تحاكي البساطة والحداثة ومتطلبات الاستدامة.

وتتميز محطة إكسبو 2020، بتصميمها الفريد على شكل أجنحة الطائرة لتظهر انطلاق مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 522 ألف راكب في اليوم الواحد في الاتجاهين، بمعدل 29 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، وروعي في تصميمها التكامل مع منظومة المواصلات العامة، حيث خُصصت مواقف للحافلات ومركبات الأجرة.

وتعد محطة عقارات جميرا للجولف، أكبر محطة نفقيه في دبي، تبلغ مساحتها 28700 متر مربع، وطولها 232 متراً، وطاقتها الاستيعابية 11555 راكباً في الساعة، خلال أوقات الذروة، ونحو 250 ألف راكب يومياً.

المحطات والحافلات

ولتسهيل حركة تنقل زوار معرض إكسبو من مختلف إمارات الدولة، خصصت هيئة الطرق والمواصلات 203 حافلات: (حافلات إكسبو) لخدمة ونقل زوار معرض إكسبو 2020 دبي، من 18 محطة، بواقع تسع محطات في دبي، وتسع محطات موزعة على مختلف إمارات الدولة، وسيكون تقديم خدمة حافلات المواصلات العامة في دبي مجاناً للركاب، من تسع محطات ومواقف، إضافة إلى خطين لنقل الزوار من الفنادق مباشرة إلى موقع الحدث.

وحددت الهيئة 126 حافلة لنقل الركاب من تسع محطات ومواقف في دبي لموقع المعرض والعكس، وهي نخلة جميرا، والبراحة، والغبيبة، واتصالات والقرية العالمية، والمدينة العالمية، وواحة دبي للسيلكون، ودبي مول، ومطار دبي الدولي: (المبنى رقم 3)، ويتراوح عدد الرحلات اليومية من 455 إلى 476 رحلة، كما توفر الهيئة خدمة نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض الثلاث وهي: (الفرص، والتنقل، والاستدامة)، وكذلك خدمة حافلات داخلية لنقل الزوار بين البوابات داخل المعرض: (حافلات تنقل الجمهور).

وستشغل الهيئة 77 حافلة لنقل زوار المعرض من تسعة مواقع خارج دبي، منها ثلاث محطات في مدينة أبوظبي، وهي محطة مطار أبوظبي الدولي، ومحطة أبوظبي الرئيسة للحافلات، ومحطة المارينا مول، وواحدة في مدينة العين هي محطة العين للحافلات، ومحطتان في الشارقة، هما محطة الجبيل للحافلات، ومحطة مويلح، إضافة إلى محطة رأس الخيمة للحافلات، ومحطة عجمان للحافلات، وموقف الحافلات بالقرب من سيتي سنتر الفجيرة، وستكون هناك 193 رحلة يومياً خلال أيام الأسبوع، ترتفع إلى 213 رحلة خلال نهاية الأسبوع (يومي الخميس والجمعة).

9 محطات

أنشأت هيئة الطرق والمواصلات تسع محطات لحافلات المواصلات العامة، لخدمة زوار معرض إكسبو، موزعة على المناطق الحيوية في دبي، وهي: الغبيبة، واتصالات، والبراحة، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة العالمية، ومطار دبي الدولي: (المبنى رقم 3)، ونخلة جميرا، ودبي مول، والقرية العالمية.

وروعي في تنفيذ محطات حافلات إكسبو، توفير متطلبات ومعايير تكامل المواصلات، وتعزيز الترابط بين مكونات المدينة، لتسهيل وصول السكان من وإلى محطات وسائل النقل الجماعي، وضمان وصول المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية لتلك الوسائل بطريقة آمنة وسهلة، إلى جانب توفير بيئة مؤهلة لأصحاب الهمم، وتعزيز الربط بين محطات وسائل النقل المختلفة والمشاريع التطويرية، ومناطق الجذب المحيطة بالمنطقة، عبر تطوير متطلبات الميل الأول والأخير، ومن خلال توفير مجموعة عناصر، ومتطلبات تكامل المواصلات، مثل مواقف حافلات المواصلات العامة، ومسارات الدراجات الهوائية، ومعابر المشاة، والزراعة التجميلية حسب المنطق، ومواقف الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع السكان على المشي واستخدام وسائل التنقل الفردية.

الجيل الجديد

تعد محطة الغبيبة للحافلات من الجيل الجديد لمحطات حافلات المواصلات، وتتميز بتصميمها النموذجي الفريد الذي يجمع بين الحلول المبتكرة والفعالة للتصاميم الهندسية وبين النظام العصري في تقديم خدمات وسائل النقل الجماعية، كما تتميز بتكاملها مع محطات وسائل النقل الجماعي، وهي مترو دبي ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة، وروعي في تصميمها تلبية متطلبات الاستدامة البيئية واحتياجات فئة أصحاب الهمم، وتضم ستة مبان، تبلغ مساحتها 2452 متراً مربعاً، وتشتمل على مساحات مكتبية، ومساحات لخدمة المتعاملين ومحلات تجارية ومطاعم، وتضم 50 موقفاً للحافلات، و48 موقفاً للمركبات، و34 موقفاً لمركبات الأجرة، و60 موقفاً للدراجات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 15000 راكب يومياً، فيما يقدر عدد الركاب اليومي بنحو 10500 راكب يومياً.

وتتصل محطة حافلات اتصالات بصورة مباشرة مع محطة مترو اتصالات على الخط الأخضر لمترو دبي، وتتألف من مبنى أرضي وميزانين، وتبلغ مساحتها 708 أمتار مربعة، وتشتمل على مساحات مكتبية، ومساحات لخدمة المتعاملين، وتضم 24 موقفاً للحافلات، و20 موقفاً لمبيت الحافلات، و50 موقفاً للدراجات الهوائية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 4500 راكب، ويقدر عدد مستخدمي المحطة بنحو 3000 راكب يومياً، ترتفع إلى 4100 راكب خلال معرض إكسبو 2020، وتخدم المحطة سبعة خطوط للحافلات ترتفع إلى ثمانية خطوط في فترة معرض إكسبو.

أحدث الحافلات

وتمتاز الحافلات المخصصة لنقل زوار معرض إكسبو، بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة، وكذلك مطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة "يورو 6" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومزودة بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وروعي في تصميم الحافلات وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة الدخول والخروج، وتوفير مكان مخصص لأصحاب الهمم، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة، وتسعى الهيئة من خلال توفير هذه الحافلات أن تكون وسائل النقل الجماعي هي الخيار المفضل لتنقل زوار المعرض.

مركبات الأجرة والليموزين

توفر هيئة الطرق والمواصلات 15000 مركبة أجرة ونقل فاخر (ليموزين)، لخدمة الامارة وزوار معرض إكسبو 2020، منها 9710 مركبات أجرة، و5681 مركبة للنقل الفاخر (ليموزين)، يمكن حجزها عبر خدمة الحجز الإلكتروني (أوبر) و(كريم)، وأضافت الهيئة 10 مركبات لخدمة فئة أصحاب الهمم في موقع اكسبو 2020.

إدارة حركة التنقل والمرور

لتخطيط وإدارة حركة التنقل والحركة المرورية في دبي، وتنظيم وإدارة حركة الحشود أثناء الاحتفالات، نفذت هيئة الطرق والمواصلات، مركز التحكم الموحد ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء، ويعدان الأحدث من نوعهما على مستوى العالم.

مركز التحكم الموحد

يعد مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية، وقدرته على التحكم والسيطرة والتكامل بين جميع وسائل النقل المختلفة، والتنسيق بينها، والتخطيط السليم للتنقل لمواجهة تحديات النقل المختلفة، وتتكامل من خلال المركز أنظمة المركز الذكية مع أنظمة المرور ووسائل النقل الجماعي التي تشمل مترو دبي وترام دبي والمواصلات العامة ومركبات الأجرة، ووسائل النقل البحري.

ويؤدي المركز دورا حيويا في مراقبة منظومة وسائل النقل المتعددة في الإمارة وإدارة الحوادث والأزمات وإدارة الفعاليات المتعلقة بالنقل والطرق والمرور، اعتمادا على التحليل المتقدم للبيانات الخاصة بشبكة النقل، ومراقبة أكثر من 170 فعالية وحدثا على مستوى الإمارة لضمان انسيابية التنقل خلال تلك الفعاليات، وكذلك المراقبة وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالتنقل في الإمارة، حيث يحلل مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، عبر توظيفه تقنية الذكاء الاصطناعي للتعامل مع البيانات الضخمة، 75 مليون سجل بيانات للتنقل يومياً، وتساعد هذه التقنيات الهيئة على تخطيط التنقل الذكي، وتحسين كفاءة النقل، وتحسين خدمة المتعاملين.

مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية

يعد مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء، من أحدث مراكز التحكم المروري في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية، وهو ركيزة أساسية في استراتيجية السلامة المرورية وخطة التوسع في الأنظمة المرورية الذكية، ودعم وسائل النقل الحالية والمستقبلية، ويلبي التوسع الكبير الذي تشهده إمارة دبي ومتطلبات استضافة المعارض الكبرى كمعرض إكسبو 2020، ويعد المركز شرياناً رئيساً لإدارة الحركة المرورية على شبكة الطرق بالإمارة، كما يعد منصة تقنية ورقمية متكاملة، يجري فيها توظيف تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، إضافة الى توفر أحدث أنظمة الاتصالات، حيث زود المركز بنظام التحكم المروري الذكي: (iTraffic) المعزز بتقنيات وأدوات تحليل متقدمة، للتنبؤ بالحالة المرورية لدعم اتخاذ القرار في إدارة الحركة المرورية والحوادث بكفاءة عالية.

وإلى جانب المركز طورت الهيئة ووسعت الأنظمة المرورية الذكية، من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة من الأنظمة المرورية على شبكة الطرق في الإمارة، حيث ارتفعت نسبة تغطية شبكة الطرق بالأنظمة المرورية الذكية من 11% إلى 60%، حيث جرى تركيب 116 كاميرا مراقبة مرورية جديدة ليصل إجمالي الكاميرات إلى 245 كاميرا، وإضافة 100 جهاز جديد لرصد وتعداد وتصنيف المركبات ليصل الإجمالي إلى 235 جهازا، وتركيب 115 جهازا جديدا لقياس زمن الرحلات ومعدل السرعات، وكذلك إنشاء 17 محطة استشعار لحالة الطقس لتوفير معلومات آنية ودقيقة عن تغيرات الحالة الجوية على شبكة الطرق.

كما جرى من خلال مشروع توسعة وتطوير الأنظمة المرورية الذكية تركيب 112 لوحة رسائل إلكترونية متغيرة جرى تطويرها بأفضل التقنيات العالمية في جودة ووضوح الرسائل والعلامات المرورية، التي تستخدمها الهيئة في نشر تنبيهات الحوادث المرورية والازدحامات في الطرق وتوجيه المستخدمين للطرق البديلة.

خدمات ذكية ومبتكرة

طورت هيئة الطرق والمواصلات، حزمة من المشاريع والمبادرات الذكية والمبتكرة، لخدمة زوار معرض إكسبو 2020، شملت توفير ثماني خدمات مبتكرة، منها خمس مبادرات لخدمة الحافلات العامة، وهي مركز مراقبة كفاءة الحافلات عن بعد، الذي يغطي الحافلات المخصصة لخدمة معرض إكسبو، وتوفير بيانات وجداول فعاليات إكسبو 2020 اليومية على شاشات مواعيد وصول الحافلات، وخدمة تخطيط الرحلات عن طريق نظام: (سهيل) في شاشات مواعيد الحافلات، وتوفير بيانات فعاليات إكسبو 2020 اليومية، ومعلومات عن خطوط شبكة المواصلات في الحافلات المخصصة لنقل الزوار بين البوابات داخل المعرض: (حافلات تنقل الجمهور)، ومن الخدمات الجديدة، إضافة قناة جديدة للدفع عن طريق البطاقات الائتمانية في أجهزة بيع التذاكر وتعبئة رصيد بطاقات (نول).

وتتضمن مبادرات مركبات الأجرة، نظام التوزيع الآلي لمركبات الأجرة، الذي يعمل على تأمين العدد المطلوب من مركبات الأجرة في موقع إكسبو 2020، وخدمة دفع تعرفة رحلات مركبات الأجرة من خلال المحفظة الإلكترونية باستخدام تطبيق: Alipay، وخدمة: QRcode، دون الحاجة لاستخدام أجهزة الدفع بالبطاقات الائتمانية، وتستهدف الخدمة فئة السياح والزوار من خارج الدولة.

ومن المبادرات أيضا توفير خدمة: (هلا) لحجز مركبات الأجرة عبر شاشات مواعيد وصول الحافلات التي تعمل باللمس، حيث يتوفر تطبيق: (كريم) لحجز مركبات الأجرة في شاشات مواعيد الحافلات.