"البيك" و 200 مطعم بانتظار زوار إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- بشار باغ

يقدم إكسبو 2020 دبي مطابخ ونكهات متنوعة ترضي كافة الأذواق وبأسعار تناسب الجميع من خلال أكثر من 200 مطعم ومقهى في أنحاء موقع الحدث، ومن ضمنها فرع لسلسلة مطاعم "البيك" التي افتتحت حديثا أولى فروعها في الإمارات بدبي مول وتستعد لافتتاح فرع آخر لهل في موقع إكسبو 2020.

وكشف كريم حاجعلي، الرئيس التنفيذي لشركة سيرف كويست لإدارة المطاعم عبر حسابها على موقع "لينكد إن" أن فرع البيك يقع في منطقة الفرص على أرض إكسبو 2020 دبي وذلك بين جناح المملكة العربية السعودية وجناح دولة الإمارات ونشر صورة للمطعم.

وسيكون زوار إكسبو دبي على موعد مع أفضل تجربة مأكولات محلية وعالمية تشهدها المنطقة والعالم، وذلك من خلال استضافة الحدث لألمع نجوم الطهي وأشهر المطاعم العالمية والمحلية، والتي يفتح بعضها لأول مرة في دبي حصرياً في إكسبو 2020.

وتتنوع المذاقات التي سيقدمها الحدث لزواره بدءاً من المأكولات التقليدية المعروفة إلى المأكولات الجديدة والفريدة، ومن طعام عربات الشارع إلى المأكولات العالمية الفاخرة، بحيث يحظى كافة الزوار بتجربة مأكولات استثنائية لا تنسى، ليرسخ الحدث بذلك مكانته كواحد من أكثر نسخ إكسبو الدولي تنوعا على الإطلاق.