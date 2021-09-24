في تشغيل تجريبي.. إكسبو 2020 دبي يستقبل آلاف الزوار

المصدر: دبي – بشار باغ

استقبل موقع إكسبو 2020 دبي منذ أمس الخميس الآلاف من عائلات فريق عمله وأصدقائهم إلى جانب ضيوف تمت دعوتهم بدعوات خاصة من قبل المشاركين والجهات المشاركة في الحدث، وأتيح للزوار المدعوين خلال عطلة نهاية الأسبوع وقبل انطلاق فعالياته بعدة أيام اكتشاف كافة أرجاء الموقع وزيارة عدد من أجنحة الدول وأجنح الموضوعات والتجول بين المرافق والوجهات المتنوعة.

وتأتي هذه الخطوة بمثابة تشغيل تجريبي للموقع واختبار جاهزية مرافقه والتحكم في حركة الحشود قبل عدة أيام من افتتاح أبوابه للعالم في 1 أكتوبر المقبل.

واستمتع الزوار وخاصة الأطفال والعائلات بما يزخر به موقع إكسبو 2020 دبي من معالم هندسية رائعة ومرافق عصرية متطورة.

وتتجه أنظار العالم إلى دبي التي ستنظم في 30 سبتمبر حفل افتتاح للحدث يليق بإنجاز دولة الإمارات التاريخي في جمع العالم على أرضها، ويشكل تتويجاً لجهود 10 سنوات من التخطيط والإعداد لاستضافة أول إكسبو دولي هو الأكثر تنوعاً على الاطلاق في تاريخ الحدث الدولي الممتد على 170 عاماً.

وتستضيف ساحة الوصل مراسم الافتتاح والختام للحدث، بالإضافة إلى عروض موسيقية ومسرحية على امتداد الأشهر الستة لانعقاد إكسبو 2020 دبي، وستستضيف مراسم واحتفالات وعروضا وحفلات كبرى. وبتوظيف أحدث أنظمة العرض والصوت، سيتم بث صور ومقاطع فيديو مبهرة على القبة عبر أكثر من 200 جهاز عرض مثبت عليها، وسيبلغ إجمالي زمن العروض 76 ألفاً و620 دقيقة طيلة فترة الحدث الدولي لتروي حكايات عبر القصص الترفيهية والثقافية، المحلية والعالمية، تتنوع ما بين قصص الكون، وقصص عن الصمود والتكيّف، وأخرى عن الطبيعة، وغيرها الكثير. وسيزخر موقع إكسبو ببرنامج متنوع للعروض الترفيهية، بحيث لن يتشابه يومان على مدار 182 يوماً.

وتسجل تذاكر إكسبو 2020 دبي مستويات إقبال قوية على المستوى المحلي والعالمي مما يعكس الزخم الكبير الذي يكتسبه الحدث الأروع في العالم و خاصة تذاكر الدخول المتعدد والتذاكر الموسمية، ويشهد الحدث دعماً غامراً ومتواصلاً من قبل مجتمع دولة الإمارات والأفراد من مختلف أرجاء العالم مما يعكس إدراك الزوار لما يتمتع به إكسبو 2020 دبي من قيمة كبيرة وتنوع ثري.

