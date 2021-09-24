«الاتحاد للطيران» تقدم تذاكر مجانية لضيوفها لزيارة المعرض

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الاتحاد للطيران» أنها ستقدم للضيوف المسافرين إلى أبوظبي تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة إكسبو دبي 2020. ويمكن للضيوف الاستمتاع بزيارة إكسبو والتعرف على المعالم السياحية المدهشة التي تحظى بها أبوظبي ودولة الإمارات بصورة عامّة. يأتي العرض الخاص ضمن الحملة الترويجية التي تقدمها الاتحاد للطيران تحت شعار «إكسبو عبر أبوظبي»، والذي سيستمر لختام فعاليات إكسبو.

ويبعد موقع إكسبو 2020 دبي حوالي 45 دقيقة بالسيارة عن أبوظبي ما يجعلها المكان الأمثل للإقامة لمن يرغبون في زيارة المعرض، تزامناً مع ترحيب العاصمة بالمسافرين المطعمين بالكامل دون الحاجة للخضوع إلى حجر صحي، الأمر الذي يوفر أجواءً فائقة من الراحة وسهولة الحركة بالنسبة لهم.

وقال تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجربة الضيوف والعلامة التجارية والتسويق في الاتحاد للطيران: يقدم إكسبو الكثير من الفرص المدهشة للاتحاد للطيران، ونحن نفخر بدعوة العالم لزيارة إكسبو والاستمتاع بالحدث الفريد والتعرف على ما تقدمه أبوظبي ودولة الإمارات.

وأضاف: تخدم الاتحاد في الوقت الحالي 65 وجهة عالمية، ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف من جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على معالم الوطن الفريدة. وتعتبر أبوظبي وجهة عالمية المستوى، وقد اتخذت الاتحاد للطيران والعاصمة أبوظبي إجراءات صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المقيمين والسائحين على السواء.

وعلاوة على فرصة زيارة إكسبو، يمكن للزوار الاستمتاع بالتفرد والتنوع الذي تحظى به العاصمة أبوظبي فضلاً عن المناظر الصحراوية المدهشة وشواطئها الخلابة ومياهها الصافية الدافئة. كما تقدم العاصمة أبوظبي فرصة لمحبي المغامرة لركوب القوارب وسط غابات القرم الطبيعية والتزلج على الرمال في الصحراء والرياضات المائية وسباقات الكارتنج وغيرها من الأنشطة. كما سيجد السائحون الراغبون في الحصول على قسط من الراحة والاستجمام الهدوء والسكينة في كثير من الأماكن عبر المدينة بدءاً من الشواطئ الهادئة وحتى مراكز السبا الفاخرة.