الخدمات المصرفية المستقبلية ترفد إكسبو بأحدث التقنيات

المصدر: دبي- البيان

تتهيأ مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بصفتها شريكاً أول رسمياً لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية، ومصرف الإمارات الإسلامي، الشريك المصرفي الإسلامي الرسمي للمعرض، للكشف عن رؤيتها لمستقبل الخدمات المصرفية حول العالم خلال انعقاد إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

ودعماً لشعار إكسبو 2020 دبي الرئيسي «تواصل العقول وصُنع المستقبل» وموضوعاته الفرعية، تأتي «الخدمات المصرفية المستقبلية من بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي» تأكيداً على ريادة المجموعة على مستوى العالم في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية من خلال استعراض دور التطور التقني والروبوتات والذكاء الاصطناعي في دعم شتى مفاصل حياتنا واستشراف مستقبلنا خلال العقود المقبلة بأسلوب غير مسبوق.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة لبنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: «انطلاقاً من ريادتنا العالمية في التقنيات الرقمية والابتكار ومكانتنا البارزة في قطاع الخدمات المالية في المنطقة، تفخر مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بصفتها شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية، بالكشف عن الخدمات المصرفية المستقبلية خلال الحدث العالمي.

حيث نستمد التزامنا الجاد من رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى ترسيخ دعائم اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار. وإننا نتطلع إلى دعم الموضوعات الرئيسية لإكسبو 2020 دبي والمتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة من خلال معارضنا التفاعلية التي تتبنى تقنيات الجيل المقبل من التكنولوجيا لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً وأكثرها تأثيراً على حياة الإنسان».

وأضاف سموه: «سيكون إكسبو 2020 دبي لحظة فارقة بالنسبة لنا، لاسيما وأن الدولة تحتفل باليوبيل الذهبي في العام 2021، ملهمة العالم برحلتها المكللة بالإنجاز والتفوق، حيث استهلت مشوارها من قلب الصحراء وباتت اليوم منارة عالمية ومن أكثر الدول تقدماً وازدهاراً على وجه الأرض. ونتطلع قدماً لإلهام زوار هذا الحدث العالمي وإطلاق حوارات إيجابية بناءة حول الإمكانات المتاحة في المستقبل».

خمسة أقسام

وتمتد منطقة «الخدمات المصرفية المستقبلية» على مساحة قدرها 3.000 قدم مربع في «شارع الوصل»، وتضم خمسة أقسام مميزة يحتضن كل منها معارض غامرة وتفاعلية مبتكرة تسلط الضوء على الدور الذي ستلعبه البنوك في تلبية احتياجات العملاء في المستقبل، وتحقيق تطلعاتهم وأهدافهم.

من جانبه قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: «في ضوء التزامنا العميق بدعم المجتمع والبيئة، نتطلع بشغف لتعريف العالم بالأساليب الجديدة والمستدامة للعمل والعيش وإجراء المعاملات المصرفية، في ضوء مقاربة طموحة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل مدينة دبي المدينة الذكية».

معارض

وبدعم من فلسفة بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي، تم تطوير كل معرض وتصميمه لتقديم أثر ملموس ومستدام، وليستفيد من أحدث التقنيات الناشئة، وعلوم البيانات وقوة الأنظمة المتقدمة وفرص ونماذج الأعمال الجديدة. وتضم المعارض مفهوم الزراعة الحضرية؛ ومعرض سوق الموسيقى؛ ومعرض اقتصاد البيانات الشخصية؛ ومعرض المواطنة الخضراء.

وستقدم المجموعة أيضاً اثنين من البرامج الحصرية لبطاقات المدفوعات لتحسين تجربة جميع زوار إكسبو 2020 دبي، وهما: بطاقة ماستركارد إكسبو مسبقة الدفع من بنك الإمارات دبي الوطني وبطاقة ماستركارد إكسبو الائتمانية من الإمارات الإسلامي.