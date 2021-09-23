«المركزي» يستشرف «مستقبل النظام المالي» بمؤتمر دولي خلال «إكسبو»

المصدر: أبوظبي – وام

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أعلن المصرف المركزي عن استضافة مؤتمر «مستقبل النظام المالي»، وذلك ضمن الفعاليات المرافقة لـ«إكسبو 2020» وتماشياً مع شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل»، حيث سيُقام المؤتمر يومي 13 و14 أكتوبر 2021.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعرفة حول التحديات والفرص التي تواجه القطاع المالي، حيث سيسلط الضوء على القضايا الجوهرية ذات الصلة بهذا القطاع.

ويضم المؤتمر جلسات حوارية تناقش مواضيع عدة، منها تأثير التحول الرقمي، والنظام المالي الأخضر، وسبل التعاون بين المصارف المركزية في ما يتعلق بالعملات الرقمية والمدفوعات، والتمويل الإسلامي.

ويشارك في المؤتمر نخبة من محافظي المصارف المركزية، وممثلي المؤسسات الحكومية وقادة القطاع المالي من مختلف دول العالم، إضافة إلى مجموعة من رؤساء المؤسسات المالية والتكنولوجية.

وتشمل قائمة المتحدثين من دولة الإمارات كلاً من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجلس إدارة بنك المشرق، ومعالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ويونس الخوري، وكيل وزارة المالية، والمهندسة عائشة العبدولي، الوكيل المساعد لقطاع التغير المناخي والبيئة والتنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة.

وتضم قائمة المتحدثين من خارج الدولة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، وكيل المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي، وبينوا كور، رئيس مركز الابتكار لبنك التسويات الدولية، وشانج شان مو، مدير عام معهد أبحاث العملات الرقمية لبنك الشعب الصيني، إلى جانب شخصيات أخرى رائدة في القطاع.

وقال معالي خالد محمد بالعمى: «تزامناً مع احتفال دولة الإمارات بعامها الخمسين، نتطلع إلى خمسين عاماً قادمة من النمو والازدهار، ويأتي مؤتمر مستقبل النظام المالي في الوقت المناسب لمناقشة المواضيع التي تشكّل مستقبل النظام المالي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19».

وأضاف معاليه: «نفخر بمشاركة المصرف المركزي في معرض «إكسبو 2020»، ونتطلع إلى استضافة هذا المؤتمر وحضور جمع من صانعي القرار، لتعزيز مشاركة المصرف المركزي في تبادل الخبرات مع أصحاب المصالح الرئيسيين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن الدول الاستباقية في المفاهيم المالية المبتكرة والرقابة التنظيمية القوية».