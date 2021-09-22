جناح طيران الإمارات جاهز لاستقبال زوار إكسبو دبي 2020

المصدر: البيان

أصبحت تجارب مستقبل الطيران جاهزة لاستقبال زوار إكسبو 2020 دبي عند فتح أبوابه للجمهور في 1 أكتوبر المقبل.

ويقدم جناح طيران الإمارات الواقع في منطقة الفرص، بالقرب من قبة الوصل، لمحة عامة عن مستقبل الطيران التجاري، ويبرز الدور الذي سيلعبه العلم والتكنولوجيا خلال الخمسين عاماً المقبلة في السفر الجوي، حيث سيرحب بالزوار في تجارب تفاعلية مثيرة تلامس مختلف الحواس.

واعتباراً من اليوم، يمكن لزوار إكسبو 2020 دبي حجز زيارتهم لجناح طيران الإمارات مقدّماً في الوقت والتاريخ الذي يرغبونه.

وكانت طيران الإمارات قد باشرت تشييد جناحها في مارس (آذار) 2019، واكتملت الأعمال الإنشائية في يونيو (حزيران) 2021. وتم خلال مرحلتي تصميم وبناء الهيكل الرئيسي انتهاج مبادئ الاستدامة، باستخدام مواد غير خطرة ومحلية وقابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وحلول تصميم مختلفة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه.

صُمّم جناح طيران الإمارات، المكون من أربعة طوابق، وواجهته حول جناحي طائرة محلّقة، مع 24 جنيحاً مغطى بالألمنيوم، تغلف جانبي هيكل المبنى. تشتمل الإضاءة الخارجية لجناح الإمارات على نظام LED بطول 800 متر يتألق ليلاً بألوان زاهية. ويتيح التصميم الداخلي فائق الحداثة دخول ضوء طبيعي وافر ويعمل كخلفية للتجارب الغامرة، ويمكنه استقبال 120 شخصاً في الساعة.

وفيما يلي بعض التجارب التي سيوفرها جناح طيران الإمارات في إكسبو 2020 دبي لزواره، والتي ستقدم لمحة عن كيفية تطور السفر الجوي خلال العقود المقبلة:

استلام "البذرة"

سوف يبداً كل زائر رحلته الشخصية باستلام "بذرة"، عبارة عن كرة تتيح له الاطلاع على جميع التجارب في جناح طيران الإمارات. وسوف يتفاعل الزوار أثناء انتقالهم عبر الجناح مع مختلف المعروضات التي تغطي جوانب مختلفة من الطيران في المستقبل. وسوف يتم تخزين هذه التفاعلات على "البذرة" واستعادتها في التجربة النهائية لضمان أن تكون تجربة كل زائر متميزة وشخصية.

علم الطيران

تجارب تعليمية باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد (هولوغرام) للطائرات المستقبلية، سوف تشرح للزوار علم الطيران ببساطة، وتوضح كيف تطير الطائرة من خلال تصور الخصائص الفيزيائية الأربع: الرفع والدفع والجاذبية والسحب.

أجواء أنقى

تجربة غامرة توضح كيف ترتبط الابتكارات المستقبلية ارتباطاً مباشراً ببعضٍ من أكبر التحديات التي تواجه العالم: الاستدامة والنمو السكاني والتقدم التكنولوجي. وسوف يتمكن الزوار من خوض تحدٍ مع مرافقيهم في اختبار تفاعلي حول تقنيات الطيران التي يتم تطويرها لمواجهة تحديات الغد.

مختبر المستقبل

سوف يطلع الزوار على مختبر المستقبل لاختبار التقنيات والدخول في سلسلة تجارب تُجرى بأذرع آلية، وتعرض التقنيات التي ستجعل طائرات المستقبل أسرع وأقوى وأخف وزناً.

الدفع والرفع

تعرض شاشات تفاعلية سلسلةً رسوم متحركة، تستكشف التقنيات المستقبلية للمحركات والوقود، مثل السرعة الفائقة والمحركات الهيدروجينية والهجينة والكهربائية، وتوضح تأثيراتها على الانبعاثات والاستدامة والراحة والسرعة.

صمّموا طائراتكم الخاصة

سوف يتاح للزوار وضع معارفهم موضع التنفيذ لتصميم طائراتهم المستقبلية الشخصية والتحليق بها. فمن خلال واجهة مستخدم متطورة للغاية، سيقوم الزوار ببناء طائراتهم على أساس المدى ونوع المحرك والأجنحة والشعار والطلاء الخارجي وتشغيلها من خلال جهاز محاكاة الطيران (سميوليتر). وسوف توفر الشاشات الكبيرة ثلاثية الأبعاد تعليقات فورية على قرارات التصميم.

مطار المستقبل

سوف تقدم طيران الإمارات لزوار جناحها تصوراً لمطار المستقبل لمعرفة كيف ستعمل التقنية البيومترية (القياسات الحيوية) وتحليل البيانات والتقنيات الذكية على إحداث تحولات كبيرة في تجربة المسافرين على الأرض.

عيشوا المستقبل

سيتمكن الزوار من الانغماس الكامل في قناع الواقع الافتراضي التفاعلي الذي يتيح لهم استكشاف قمرة طائرة المستقبل من الداخل. كما يمكنهم، وهم جالسون في مقاعدهم، اختبار النوافذ التفاعلية لجسم الطائرة، وقمرة ركاب من دون نوافذ تقليدية، بالإضافة إلى مشاهد لأنواع مختلفة من القمرات وتوزيع المقاعد.

بذرة المستقبل

في ختام الجولة، سيقوم الزائر بتسليم "بذرته" لكي يتم تحميل تجربته في جناح طيران الإمارات، التي ستتجسد في فيلم كامل، يجمع بين رواية القصص الديناميكية والرسومات المذهلة ثلاثية الأبعاد، مع معلومات الزائر التي تم التقاطها خلال الجولة لتقديم نهاية شخصية لا تنسى للرحلة.

ويلقى زوار الجناح استقبالاً ودوداً من موظفي طيران الإمارات والمضيفات، الذين سيقدمون لهم كل مساعدة ممكنة. وبالإضافة إلى المعروضات والتجارب، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمقهى جناح طيران الإمارات Emirates Pavilion في الطابق الأول، كما يمكنهم اصطحاب تذكارات من المتجر الرسمي لطيران الإمارات، الذي يعرض للبيع منتجات خاصة بالناقلة وإكسبو 2020 دبي.

يستقبل جناح طيران الإمارات في إكسبو 2020 دبي زواره يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً.