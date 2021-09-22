شنايدر إلكتريك تعلن عن شراكتها مع جناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن شراكتها مع جناح فرنسا في معرض إكسبو 2020 دبي. حيث ستعرض شنايدر إلكتريك في إطار هذا التعاون حلول البناء وإدارة الطاقة وذلك كجزء من تركيز فرنسا على الابتكار في دعم أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما أهداف التنمية المستدامة التي تتمحور حول توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والصناعة، والابتكار، والبنية التحتية، والمدن والمجتمعات المستدامة، والعمل المناخي.

وتأسست شركة شنايدر إلكتريك في مدينة لي كروزو الفرنسية عام 1836، وتهدف إلى تمكين الجميع من تحقيق أقصى استفادة من طاقتنا ومواردنا، وسد الفجوة بين التقدم والاستدامة للجميع. وتستخدم الشركة التقنيات الحديثة والابتكار لتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، من خلال إحداث تحولات إيجابية في طرق توزيع الكهرباء واستخدامها. وستعرض شنايدر إلكتريك أفضل ابتكاراتها من فرنسا، ومن جميع أنحاء العالم في جناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي، من خلال عروض توضيحية في الموقع.

وسيتمكن زوار الجناح الفرنسي من رؤية وتجربة كيف يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاستدامة. وسيقوم برنامج مراقبة الطاقة وجهاز الاستشعار EcoStruxure Power Monitoring Expert الذي تستعرضه شنايدر إلكتريك في الجناح الفرنسي في إكسبو دبي بمراقبة وتحليل استخدام الطاقة في المبنى وانبعاثات الكربون، ما يوفر رؤى حول كفاءة استهلاك الطاقة في المبنى والانبعاثات الكربونية، ومعدل الأشجار التي حُفظت من الضرر. وباستخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء، والتوزيع الذكي، يساعد هذا الحل الجناح الفرنسي على زيادة وقت التشغيل، وكفاءة الطاقة إلى أقصى حد.

وقال كاسبر هيرزبرج، رئيس شركة شنايدر إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يتمحور شعار معرض إكسبو 2020 دبي حول (تواصل العقول وصنع المستقبل)، ونسعى من خلال شراكتنا مع الجناح الفرنسي في المعرض إلى إظهار ما هو ممكن في عالم المستقبل من خلال استعراض كيف تساهم أعمالنا وابتكاراتنا في قطاع الطاقة في تغيير حياة المجتمعات نحو الأفضل. ونحن ملتزمون بعالم أكثر تكافئاً في الفرص، حيث يمكن للجميع الاستفادة من كهرباء أنظف وأكثر خضرةً. ونعتقد أن تقنيات مثل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، ستساعدنا على تحسين الوصول إلى الطاقة حول العالم. وباعتقدنا أن الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي يعتبر أفضل مكان لرواية هذه القصة، وتعريف العالم كيف تعمل شنايدر إلكتريك التي تأسست في فرنسا منذ ما يقرب من 200 عام على خلق مستقبل أكثر خضرةً وازدهاراً للجميع".

ومن جانبه، قال السيد إريك لانكيه المفوض العام لجناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي ورئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية للمعارض «كوفريكس COFREX»:"يسعدنا أن نرحب بشنايدر إلكتريك كراع للتميّز. وينسجم تواجد الشركة كراعٍ مع التزامنا برفع مستوى الوعي العام بشأن القضايا والتحديات الرئيسية للمستقبل، وتسليط الضوء على الابتكارات الفرنسية والشركات الجريئة والملهمة".