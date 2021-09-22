"البيان" تنفرد بفيديو أول مشاركة إماراتية بمعارض إكسبو

المصدر: دبي ـ البيان

حصلت "البيان" على فيديو نادر لأول مشاركة إماراتية في معارض إكسبو الدولية، حيث شاركت إمارة أبوظبي في معرض إكسبو أوساكا في اليابان عام 1970.

وخلال المعرض قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بزيارة رسمية لليابان، ممثلاً لإمارة أبوظبي، حيث كان وقتها ولياً لعهد أبوظبي.

وبعد أيام يستقبل سموه وأخويه صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ممثلي 192 دولة على أرض الإمارات أرض التسامح، في انطلاق إكسبو 2020 دبي، على مدى 6 أشهر.