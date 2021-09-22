قصائد محمد بن راشد تعانق تحفة الفنان البريطاني كوليشو في جناح الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

أزاح «إكسبو 2020 دبي»، الستار في تيرّا - جناح الاستدامة، عن عمل فني متحرك للفنان البريطاني الشهير مات كوليشو، يحمل عنوان «إكوينوكس»، إذ أنشئ بتكليف من الحدث الدولي.

ويغتني ويتكلل هذا العمل، بباقة منتقاة من القصائد التي تتغنى بالطبيعة، وعلى رأسها قصائد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وللشاعر الإنجليزي الشهير ويليام بليك.

وقد استُخدمت في العمل الفني ثلاثي الأبعاد تقنية «زويتروب»، وهي شكل قديم من أشكال الرسوم المتحركة، لإنشاء وهم بصري يأسر الألباب. ويبلغ ارتفاع العمل أكثر من 5 أمتار وعرضه 3 أمتار، وهو بأكمله عبارة عن مناجاة شعرية للطبيعة ونظامها الدقيق، ومن شأنه أن يلهم ملايين الزوار لإعادة النظر في علاقتهم بالعالم الطبيعي.

العمل عبارة عن زهرة لوتس عملاقة، يحيط بها مدار من الحشرات التي تدور حول محورها الرأسي. وتوفر بتلات الزهرة «غوالق» – فتضفي حركة على الحشرات في الداخل لتبدو كأنها تطير وتأكل وتلقّح الزهرة في تناغم تام. وتؤدي البتلات دور الموئل الذي يحفظ بيئة الحشرات، التي بحجمها المكبَّر تسلط الضوء على الكارثة التي ستعقب تناقصها.

وقال مات كوليشو: يتناول عملي التفاعلي كيفية تعامُلنا نحن البشر مع العالم وما نتخذه من خيارات. وموضوع الاستدامة في تيرّا قدّم السياق – بالمعنى الحرفي والمجازي – لتجربة تدعو إلى التأمل والتفكير في الطبيعة غير المستقرة لنظام الأرض البيئي.

وتابع: يوفر تصميم شركة غريمشو في المحور الداخلي، بهندسته الدائرية وخزان المياه وكوة السقف، إطاراً مبهجاً للعمل الفني، الذي آمل أن يلهم الناس ليرغبوا في حماية بيئتهم. ويشرّفني أن أتلقى دعوة للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، الذي يمثل أيضاً منصة ضخمة لإشراك الناس على نطاق واسع.

غرض

وقالت منى العلي، مدير أول، تيرّا - جناح الاستدامة، «إكسبو 2020 دبي»: يقف إكوينوكس في قلب تيرّا، ليلبي الغرض الأساسي من جناح الاستدامة، وهو استعراض الرقة المدهشة لعالمنا الطبيعي وواجبنا المشترك في صونه لمصلحة البشر وكوكب الأرض معاً. ليس لدي أدنى شك في أن هذا العمل الفني الجميل، الذي نشأ عن تعاون مثمر بين مات وفيوتشر سيتي وفريق تيرّا، سيأسر خيال كل من يشاهده ويلهمه ليصبح صانع تغيير في المستقبل.

وقال مارك ديفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيوتشر سيتي: نتشرف في شركة فيوتشر سيتي بأن نكون القيمين على تكليف فني رفيع المستوى من هذا القبيل، يجمع الفنون والعلوم والتقنية معاً على منصة عالمية في المحور الداخلي لتيرّا – جناح الاستدامة في إكسبو.

وأضاف: لدى عمل مات كوليشو إكوينوكس القدرة على إيصال أفكار معقدة للجميع، إذ يؤدي دور العدسة والمحفز للزوار ليفكروا في علاقتهم بالطبيعة في سياق العيش المستدام. ويوجِد إكوينوكس اللحظة المثالية والآسرة في جناح الاستدامة التي تستجيب لمحتوى المعرض وتصميم المحور الداخلي، فتنقل الجمهور إلى مكان من الدهشة والتقدير لبيئتهم الطبيعية.