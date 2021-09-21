تطبيق إكسبو 2020 دبي متاح الآن عبر "آبل ستور" و "غوغل بلاي"

المصدر: دبي – بشار باغ

بات الآن بإمكان الراغبين بزيارة إكسبو 2020 دبي التخطيط مقدماً لرحلتهم إلى الحدث الأروع في العالم واستكشاف ما يزخر به كرنفال القرن من مفاجآت مبهرة ووجهات فريدة وخدمات غير مسبوقة مقدماً بالاستفادة من الميزات الذكية والتفاعلية التي يقدمها تطبيق الحدث الخاص على الهواتف الذكية، حيث يمكن الآن تنزيل تطبيق EXPO 2020 Dubai عبر متجري "غوغل بلاي" عبر هذا الرابط ومتجر تطبيقات "آبل ستور" عبر هذا الرابط .

ويمكن لمستخدم التطبيق تصميم برنامج رحلته الشخصية عبر المعالم والأجنحة والعروض التي يرغب في مشاهدتها بإكسبو دبي بما يلبي اهتماماته، واختيار من بين أكثر من 200 مطعماً و الإطلاع على أجندة فعاليات الحدث بالإضافة إلى إدارة حجوزات زيارة الأجنحة والرحلات عبر نظام الحجز الذكي عبر نظام SmartQ بالإضافة إلى شراء تذاكر إكسبو 2020.

ويوفر التطبيق خريطة تفاعلية مزودة بنظام التموضع الجغرافي "جي بي إس" مع توجيهات مفصلة، ويمكن حفظ سجل جولات الزائر في جواز سفر رقمي ضمن التطبيق، فضلاً عن البحث عن معلومات مفيدة عبر تطبيق الدردشة التفاعلية "تشاتبوت" ومركز الاتصال بالعملاء.